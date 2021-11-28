理財｜單靠儲錢難抗通脹　每月拎5k投資　30年後資產增值隨時有…

20年前，亞視《百萬富翁》風靡全城，當時擁有100萬元就可稱「富翁」，而近年的港人調查報告已上升到千萬級別，而且算不算富翁也未可知。通脹連年，教我們的身家點點滴滴地流逝——每年2%至3%通脹率或不痛不癢，但10年、20年甚至30年後回首，卻會驀然發現，通貨膨脹用着堅定的步伐搶劫人們的財富。唯有投資才能助我們資產增值，抵抗通脹。



投資主宰資產增值或貶值

投資怎樣幫助我們抵擋通脹這股洪水猛獸？以下簡單比較投資與不投資，對儲蓄及個人資產有何影響。

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案例一：月餅罐儲錢法

假設Flora由今日起，每月儲蓄5,000元，然後小心翼翼地把錢放進月餅罐，珍而重之地放在床下底。30年的經濟變遷無疑是滄海桑田，我們姑且假設香港平平穩穩，未來年通脹率維持在2.5%（香港政府對未來5年通脹率的預測）。

30年後，月復一月地儲錢的Flora，一共累積了180萬元，在通脹的侵蝕下，她將狂蝕30.8%，購買力只剩下1,245,151元，白白被通脹掠奪554,849元。

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案例二：透過投資增進財富

在平行時空下的另一個Flora深懂投資的重要性，在30年間每月用5,000元作投資，走過經濟高山低谷後，假設平均年回報率是4.5%，在複利率加持下，她一共可賺$1,191,649元，資產增值95.7%。

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抗通脹投資法

收息股



不少投資者都愛買收息股，因其適合長線投資，持續地增加現金流，同時投資收息股亦是不錯的抗通脹選擇。在揀選收息股時，除了看股息率外，應該察看是否可跟隨經濟增長的股份，如地產、本地銀行股等，這樣在面對通脹時，這些股價大機會會上升，從而達到抗通脹的目的。

黃金



黃金常被視為抗通脹的投資手段，主要是看重其保值能力對現金為高，可用作避險工具，而且金價多會在通脹時上升。現時投資黃金的方式有很多，最直接的是到金舖或者銀行買實金，又或是在銀行用黃金存摺記錄自己買了多少黃金（俗稱「紙黃金」），亦可投資與黃金相關的股份或ETF等。

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iBond



說到抗通脹，政府推出的通脹掛鈎債券（iBond）就是一個不錯的選擇，不但設有保底息，2021年發行第八批iBond保底息為2厘，另外隨通脹上升，債券亦會增加派息，雖說並不能賺大錢，但是能很好地對抗通賬，對一些保守投資者是有一定吸引力，不過要留意iBond並非包升無跌，以孖展認購的投資者尤其要注意風險。

房地產



有閒錢下，買樓收租亦是可考慮的投資之一，通脹率走高的時候，住房價格以及租賃收入通常也水漲船高，不過要考慮流動性問題。要謹記投資都涉及風險，同時不要將所有雞蛋放在同一個籃上，盡量保持投資組合多元化，達至分散風險之效。

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了解更多關於通脹的威力…

香港政府統計處數據顯示，1989年綜合消費物價為42.2點，2018年升至107點，30年間升幅達153%。其間除了在1999年至2003年間出現通縮，其餘年年有通脹。而在最近10年（2009年至2018年），香港的平均通脹為3.03%。

香港30年通脹率1989-2018

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香港30年通脹率走勢

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通脹大大削弱購買力

單看統計數據，或未能深刻體會通脹的威力。YouTube上流傳一段30年前的百佳超市廣告，可讓我們一睹想當年平到笑的物價。片中部分產品，在2019年的今日在百佳仍然有售，但價錢已非同日可語，除了百事外，全部產品價格升幅均是以倍計。

（註：因影片畫質模糊，難考證1989年莎莉蛋糕的淨重，而2019年版為300克，目測與當年接近；細包裝卡樂B由當年的28克縮水至25克。所有2019年產品售價均取自百佳網店於10月14日的標價。）（Planto授權使用）

通脹年復一年，假如我們把錢放在床下底的月餅罐，金錢的購買力只會越來越弱。1989年一包5公斤金象米的價值，到今天會被蠶食至只略高過一盒莎莉蛋糕。

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美國理財網站NerdWallet曾發表研究， 以一位25歲上班族年薪約31.5萬港元（40,456美元）為例，假設他薪金每年按通脹調整、每月儲蓄其中15%，推算他選擇投資或不投資，對未來40年財富變化的影響。

根據美國過去40年平均回報及利率，標普500指數年均回報率為10.96%，3個月期國庫債券息率是4.6%。如果這位上班族持續投資股票市場，回報率與大市保持一致，在65歲退休時，他可擁有約3,565萬港元（457萬美元）；如果他把錢存放在銀行賺存款利率，可滾存至991萬港元（127萬美元）；若他原封不動地儲存現金，65歲時就只有439.5萬港元（563,436美元），不投資所喪失的機會成本高達2,574萬港元（330萬美元）。

由此可見，雖然投資存在風險，但不投資也是極高風險，全因歷史告訴我們，通脹發生的機率明顯地多於通縮，單靠儲蓄現金而能提升購買力的機會實屬微乎其微。初學投資者或可從貨幣市場基金、藍籌股、港股或美股ETF等相對熱門及穩陣的產品入手，一步步學習投資之道。

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小知識：通脹成因

通貨膨脹指社會整體物價上升，導致幣貨購買力下降。通脹成因很多，主要可分為需求拉動通脹（demand pull inflation）及成本推動通脹（cost push inflation）兩種。

需求拉動通脹指需求增長太快（如中央銀行過度發生幣貨），供應未能追上，造成求過於供；成本推動通脹指原材料價格上升導致商品加價，典型例子是油價上升，航空及陸路交通成本上脹，連帶需要這些貨運服務的產品亦變得更貴；另外，當一個國家的幣貨眨值，亦會使從外國進口貨物成本增加；勞工薪金增加可同時使生產成本上脹及增加需求，引發通脹。

小知識：消費物價指數

香港政府統計處用以量度通脹的消費物價指數數分三類，分別代表較低、中等及較高開支住戶的開支模式：

．甲類消費物價指數：涵蓋本港約50%住戶，2018年每月平均開支約6,000元至26,400元。



．乙類消費物價指數：涵蓋本港約30%住戶，2018年每月平均開支約26,400元至47,600元。



．丙類消費物價指數：涵蓋本港約10%住戶，2018年每月平均開支約47,600元至96,100元。



．綜合消費物價指數：涵蓋上述三者，住戶每月平均開支大約在6,000元至96,100元之間。



消費品調查範圍包括食品、住屋、水電燃料、煙酒、衣服、耐用物品、交通、雜項物品和服務。其中住屋使費，長期佔據各類住戶的開支超過3成，是香港人負擔最沉重的一部分。

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