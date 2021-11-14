儲蓄保險｜比較AIA、AXA、宏利、保誠產品　30年預期回報差近60%

現時坊間不少長線儲蓄保險容許一筆過繳付保費，包括整付及預繳，進行長達20年甚至30年以上的長線儲蓄，有筆閒錢或嫌銀行利息太低人士或許會感興趣。10Life今次比較4間大型保險公司——AIA友邦、AXA安盛、Manulife宏利，及Prudential保誠旗下主要長線儲蓄產品。究竟哪款「種子」能夠種出一棵高回報大樹？



香港人很多時候突然有筆資金——可能來自家族遺產或是賣樓所得。他們或者會考慮長線投資，例如一筆過繳付保費的長線儲蓄保險。這款產品通常被視為適合擁有長遠特定理財目標人士，例如用作子女未來升學、退休規劃，甚至是資產傳承予後代等。

10Life今次以3個重點，包括基本情景預期回報率、悲觀情景預期回報率、分紅理念，比較AIA友邦「充裕未來•盈尚」（簡稱友邦充裕未來）、AXA安盛豐進儲蓄計劃（2年繳）（簡稱安盛豐進）、Manulife宏利豐譽傳承保障計劃2（簡稱宏利豐譽）及Prudential保誠特級「雋陞」儲蓄保障計劃II（簡稱保誠雋陞）。

整體而言4款產品都是一筆過繳付——除了安盛豐進是首年預繳第2年保費外，其餘保險產品皆為整付方式繳付。

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1.基本情景預期回報率比較，最好及最差相差近60%

長線儲蓄保險重視預期回報率。10Life以一筆過總繳保費12.5萬美元（假設1美元兌8港元，等值100萬港元）為例，比較4款產品不同年期的基本情景預期回報率。

以第20年期計算，安盛豐進投保人預期連本帶利獲273.4萬港元，反映預期內部回報率（IRR）為5.16%，屬4款保險產品中最高。宏利豐譽預期連本帶利為230.9萬港元，與安盛豐進相差逾40萬港元，預期IRR為4.27%。

以第30年期計算，更能反映產品的預期回報落差。4款產品中，安盛豐進30年後預期連本帶利獲得589.3萬港元，預期IRR達6.09%；宏利豐譽則僅378.1萬港元，落差高達211萬港元，即接近56%！

圖一： 4款保險產品基本情景預期回報率比較（假設一筆過保費100萬港元）

（10Life授權使用）

註：



1.以上資訊由10Life提供，更新至2021年9月30日，僅供參考，並非銷售建議；



2.保險產品排序根據保險公司英文字母次序；



3.基本情景是指根據現時投資回報假設的投資回報來計算預期保單價值；



4.尚未計算保險徵費。



5.安盛豐進數值並未包括預繳保費於保費儲備金賬戶的積存利息。



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2.悲觀情景預期回報率，落差接近33%

有投保人擔心市場情況轉差後，有關保險產品回報率未必如預期般亮麗，我們可以比較4款產品的悲觀情景預期回報率，以反映低於預期的投資回報假設下，哪款擁有較強「抗逆力」。

同樣以一筆過總繳保費12.5萬美元（100萬港元）為例，以第20年期計，安盛豐進悲觀情景下，預期連本帶利可以獲得184.7萬港元。

以第30年期計算，保誠雋陞抗逆力最好，連本帶利預料可以獲得317.1萬港元，其次為安盛豐進（294.6萬港元），宏利豐譽（263.5萬港元）、友邦充裕未來（238.5萬港元），最高及最低相差78.6萬港元（約33%）。

圖二：4款保險產品悲觀情景預期回報率比較（假設一筆過保費100萬港元）

（10Life授權使用）

註：



1.以上資訊由10Life提供，更新至2021年9月30日，僅供參考，並非銷售建議；



2.保險產品排序根據保險公司英文字母次序；



3.悲觀情景是指根據低於現時投資回報假設的投資回報來計算預期保單價值；



4.尚未計算保險徵費。



5.安盛豐進數值並未包括預繳保費於保費儲備金賬戶的積存利息。



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3.分紅理念，保誠及AXA安盛產品透明度高

保險公司會將保單持有人的保費匯集成分紅基金，賺取投資回報，並扣減投資虧損、索償、計及續保率等影響，餘下利潤分配予保單持有人。

在分紅理念上，保險公司在披露及透明度有優劣之分。保誠雋陞清晰列明，政策上會將等於或超過90%可分配利潤給予投保人，餘下10%或少於10%由保險公司持有；安盛豐進同樣清晰地公佈分紅政策，有關分紅比例為90%及10%。

分紅政策透明度高，對於投保人更公平。友邦充裕未來及宏利豐譽未有列明可分配利潤的比例，透明度略嫌不足。

表三：分紅理念下，保險公司可分配利潤披露

（10Life授權使用）

進取的長線儲蓄保險產品，較重視總回報率，投保人宜以基本情景預期回報率，以及悲觀情景預期回報率去衡量。另外投保人亦須留意產品分紅政策是否透明、公平。

至於坊間有其他長線儲蓄保險重視保證回報率，亦是投保人投保前一項重要考慮因素。10Life未來將會就這項因素作出深入分析及比較。

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