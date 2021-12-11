精品手袋｜16個黑色通勤包推薦　Gucci、Dior、Fendi高貴OL必備！

近幾年小型包款攻佔時尚圈，不管是腋下包、迷你包或是肩背包，全都要精巧才時髦！但對於一般的 OL 上班族來說，挑選精品包時除了要時髦外，同時能裝的下文件、手提電腦更成為最重要的關鍵。



因此儂編在這已整理出 16 款「黑色通勤包」推薦！中大型的尺寸不僅能讓妳能收納上班所需的物件，精緻的外型讓妳開會到約會都能超時尚！

1. Dior

Dior 的「Book Tote」在 2018 秋冬初次問世後就受到許多人喜愛，它耐裝、百搭的實用特性，更在短時間成為品牌的經典款！在近期該包款有別於過去的緹花面料，設計師改以全皮面呈現，運用簡單的壓印設計搭配上簡練的線條輪廓，不僅讓外型變得超級酷，在搭配也能更好上手。

2. Fendi

帶著經典的 FF Logo，Fendi 這款簡約的肩背包，俐落又具都會感的設計，加上方正立體的輪廓，在日常工作時能裝的下所需的物件，如果想來一趟小旅行，拿來當成小型的行李包也很適合。

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3. Bottega Veneta

身為近幾年的「IT Bag 製造機」，Bottega Veneta 在大包的設計上也要很吸睛！這款名為「Chain Tote」的大包，品牌以粒紋小牛皮為材料，讓妳在使用時不用擔心產生刮痕，搭配上品牌標誌性的金鏈袋裝飾，即便妳今天身穿全黑套裝，換上這款包妳依然可以是辦公大樓裡最閃耀的一顆星。

4. Gucci

重新回歸時尚圈的 Gucci「Jackie 1961」賈姬包，設計師不僅原汁原味的重現 60 年前的復古款式，同時也延伸該包款最具代表項的金屬釦環元素，將其輪廓改以托特包形式呈現，讓此包款不僅有雋永的氣息，同時還能符合都會女孩的形象。

5. Tod's

用一雙豆豆鞋成為時尚指標的 Tod's，在近期以時髦的「Timeless」系列包款搶攻社群版面！此款運用品牌名稱字首 「T」 為主設計的包款，柔軟的面料加上流線型的包身，即便沒有太多複雜的元素，但依然能展現女性不羈隨性的氛圍。

6. Loewe

用文青且童趣感十足的風格全粉一票時尚迷的 Loewe，近日推出的其中一款包，在設計上拿掉過去給人的印象，讓整體以極微簡約俐落的形式呈現，可調節的提袋設計，不僅成為包款的亮點，同時亦增添了實用性。

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7. Louis Vuitton

身為精品包界的老大哥，Louis Vuitton 的包款即便沒有複雜的設計，少女們也能帶著「粉絲濾鏡」乖乖買單！這款名為「Onthego」的托特包款覺對是品牌近年來最火紅的大包，除了好上手的搭配性，此款運用全黑的款式，運用防刮的粒紋皮革呈現，並以放大版的老花壓印做裝飾，品牌用最簡練的設計展現 Louis Vuitton 的經典元素。

8. Celine

身為 Celine 改朝換代後的首款包，「16」無疑是品牌當今的經典款！近日設計師延續其包款元素，打造出一系列標誌性的設計，此款托特包型的的款式不僅保留了「16」優雅的樣貌，超大的容量亦可滿足妳日常需求。

9. Burberry

Burberry 這款以保齡球包為延伸的「Cube」包款，在設計上運用簡約起流線的外型為主軸，並簡單的加上燙金的字樣設計，厚實皮革加上沒有季度限制的風格，讓這款包揹上十年也不過時。

10. Chloé

被譽為「美包製造機」的 Chloé，在本季眾多吸睛的包款中，亦推出了一款低調、內斂的包袋，品牌以中小型的尺存為設計，並以托特包形式呈現，極為低調的外型，讓妳感受到品牌定及皮質的細膩。

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11. Delvaux

以低調出名的比利時品牌 Delvaux，及其細緻的皮革工藝，在近年來默默成為許多貴婦收藏的品牌，這款托特包運用精良的皮革搭配上簡練的外型，女孩能展現自身卓越的眼光，在細節上品牌僅以字首「D」 靈感做出拼接，沒有過多浮誇的設計，讓此包袋擁有極高的實用性。

12. Saint Laurent

總能讓女孩變得很酷的 Saint Laurent，近期以此款簡練的「Manhattan」包款登上熱搜！其簡約又具都會感的設計，搭配上俐落的金釦，即便沒有大大的「YSL」Logo 加持，它整體的時髦度還是讓女孩們趨之若鶩。

13. Salvatore Ferragamo

揮別過去的沈穩風格，Salvatore Ferragamo 這款宛如枕頭的提包，一問世就令人驚艷！可愛的造型加上經典的蝴蝶結裝飾，即便化身為全黑的托特包，時髦的樣貌依然能讓少女們乖乖買單。

14. Off-White

一直以來就很懂年輕人在想什麼的 Off-White，這款以品牌經典條紋元素為設計的包款，率性又具街頭的風格，在搭配上反差的撞色揹帶，如果想當一個與眾不同的上班族，那這款包請列入購物清單裡。

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15. Prada

Prada 服裝總能帶給女性一種幹練的精英氣息！品牌近日將經典包款「Galleria」重新復刻，中型尺寸不僅能放得下文件，流線圓潤的包身不僅能展現女性的聰慧，同時有帶有一絲溫文儒雅的氣質。

16. Roger Vivier

以方扣鞋紅翻時尚圈的 Roger Vivier，品牌將此標誌性元素運用在包款上，細緻具有光澤的皮革，再加上精細的包身線條，妳如果搞不懂什麼叫做優雅，那 Roger Vivier 這款包絕對是最好的示範。

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