職場｜嬌小女生4種日系穿搭術　輕鬆增高5cm、穿出精緻都會幹練感

渾身散發著簡約舒適風格的日本人氣部落客 Mari Nakamura，除了在社群媒體上擁有著高人氣之外，本身也是時裝品牌 RIM.ARK 的設計師兼創意總監。留著一頭俐落短髮，小巧的臉配上乾淨時髦的妝容，總是能將百搭的基礎款衣服搭配的清爽又幹練，日常穿搭的借鑒率超級高，今回 Dappei 就帶搭黨們認識一下 Mari Nakamura 的幾個穿衣重點，讓各位輕鬆穿出簡約日系風格。



長裙打造知性氣場

比起短褲及短裙，Mari Nakamura 的日常穿搭裡經常能看見她身穿低彩度的長裙，尤其是身為品牌設計師，她偏愛俐落的服裝線條與輪廓，打造高級內斂的舒適質感，在她身上的顏色也通常不會超過三種，尤其是擅長以大地色系點綴黑白灰這三個純色系穿搭造型，在俐落帥氣的同時也能帶點溫柔可人的柔美味道。

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低彩度色系

雖然服裝色系均以低彩度為主，但是 Mari Nakamura 仍然會巧妙的配上亮眼的耳環，或是率性的一手拿著手拿包或梯型包，讓整個人散發著低調細節的都市女子 LOOK ，在中性的穿搭中散發著自信又大方的魅力，在鞋履上同樣是講究質感的關鍵，她的鞋款大多都是大地色系或是黑色系的方頭及尖頭涼鞋或穆勒鞋，百搭又好走。

剪裁舒適西裝褲

除了裙裝，身為一名都市女子，絕對少不了穿上一件剪裁舒適的西裝褲。身為嬌小一族的人可以參考 Mari Nakamura 的褲裝搭配，穿上剪裁獨特的襯衫，下半身搭上一件高腰九分褲，並將上衣紮進褲內腳上在穿上一雙尖頭跟鞋，尖頭有著視覺延伸的效果，讓雙腿更顯長，尤其是淺色系的上半身配上深色系的下半身，馬上營造出視覺增高 5 公分的錯覺。另外也可以選擇一件寬鬆、前短後長襯衫，完美的遮掩臀部的線條又不會顯得身材比例失衡，運用異材質的混搭，穿出不受拘束的褲裝風格，讓整個人顯得充滿個性又帥氣。

懶人必備長洋裝

設計簡約的 One piece 長洋裝不太挑人穿，尤其是 U 領設計，在視覺上使得脖子看起來更修長，寬鬆吸濕排汗的亞麻棉質面料，讓你清爽的度過炎熱潮濕的夏天。在鞋款的搭配上可以選擇平底的涼鞋或是粗曠的運動鞋，為穿搭增添更多亮點。

Dappei 結語：

大家對於日常通勤的穿搭沒有靈感時，不妨參考看看 Mari Nakamura 的 IG 帳號，學習如何把各種日常單品穿出高級感，將隨性從容拿捏得恰到好處。



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原文：適合小個女的日系穿搭，跟著日本部落客 Mari Nakamura 學習穿搭技巧，穿出精緻的都會幹練感

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