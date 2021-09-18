職場穿搭｜恤衫要怎穿才顯高遮肉？3個實用穿搭法簡單襯出好比例

襯衫是不少人很愛的穿搭單品，不分四季皆能穿出百變的氣質來，對於每天早上起來都宣稱「沒衣服可以穿」的女生們，不妨就跟著小紅書的部落客MULVAN的搭配法，用一件襯衫穿出3種不同的搭配造型來吧！



穿法1：下衣失蹤X靴子

如果你有一雙細直腿，或是本身就是個蘋果型女生，那這個「超藏肉」的穿法就是一定要學起來！MULVAN會選擇oversizie的襯衫，下擺恰好切到大腿根部的長度，看起來就像是一件短版連身裙，內搭黑色短褲防走光，鞋款再套雙黑色靴子，簡單又好看！若你本身的腿偏粗又想跟著穿，就可以把靴子改成長靴，就能達到修飾腿型、顯腿長的視覺效果囉！

同一件恤衫點解人地著得咁好睇？必學3種顯高、遮肉穿搭法，不論你是梨形身材或有蘿蔔腿也適用！（點擊下圖看清！）

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穿法2：襯衫X高腰褲

不喜歡露腿、梨形身材的女生，就可以選擇襯衫X高腰褲的穿搭法～小編知道，你內心一定想說，這樣的穿法不是很基本，還需要人教嗎？越是基本的搭法，就越需要靠些小細節來展現時尚品味！你可以透過將襯衫紮進高腰褲內來顯高，褲子的款式也能選擇有排扣、不規則褲頭等特殊設計，讓自己看起來更具有造型感，最後，別忘了戴上墨鏡來增加氣場～

穿法3：襯衫當罩衫

最後，另外一個搭法，就是把襯衫當外搭罩衫啦！千萬別以為這就是隨便穿，隨便好看，因為沒搭好一樣邋遢到不行！相較於過去習慣的韓系打扮，MULVAN選擇內搭一件白色背心或T恤，下身則是搭配休閒的運動褲，透過襯衫的微正式感打造出運動風造型，另外，如果你的襯衫偏長，穿上身會拉矮自己，也可以像中間黃色襯衫的穿法，將衣服扎進褲子裡，製造出V領線條，整體更有顯瘦感。

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襯衫綁法學起來

國外知名電商asos也在他們的IG上，分享了一件襯衫的3種不同綁法，讓你同一件襯衫和牛仔褲，都可以透過不同的打結方式，穿搭出多元的時尚樣貌，現在還不快快把影片點開來看！

同場加映：3種恤衫簡易綁法教學（點擊下圖看清！）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】