理財｜專家教授3個累積財富金錢觀　月光族最忌常說「冇錢」二字

打開存摺，你是否經常抱怨，明明努力工作，怎麼存款沒有增加太多？如果在職場打滾好幾年，卻還跟「月光族」劃上等號，得回頭檢討金錢觀念。



日本明治大學金融管理入門課程講師小林昌裕，2014 年辭去上班族工作，握有 20 多項收入來源，像是房地產投資、演講、出書等，年收入超過 1 億日圓。他指出，在投資理財之前，應該要有 3 項正確的金錢觀：

1. 剷除「沒錢理財」的心魔

小林指出，很多缺乏理財觀念的人，口中最常喊的就是「我沒錢」「沒有餘力投資、請理財顧問」。事實上，在投資理財之前，這些人最大的問題在於，他們不願意跨出第一步，甚麼也不做。

調整心態的最基礎方法，是在清單上列出整體財務狀況，以及可能遇到的風險。例如，薪資有多少、每個月的實際支出有多少、未來的潛在花費（例如想創業需要的資金）。別小看這一步，很多人做不到、不願意徹底執行的原因，是出於恐懼心理，害怕看清楚事實。

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2. 列出真正想做的事

工作很容易淪為付出時間與勞力的場所，人們為了生活，變得非常壓抑。

但你是否想過，如果自己真的很有錢，想實現甚麼夢想？小林建議，在紙上寫下「如果我有錢，我想要……」等句子，再把答案寫在另一張紙上，貼在最醒目的地方。

只要專注在這點，人就不會因為懶惰，替自己找理由。人們所謂的「有錢」，並非實際的財富，而是背後想得到的東西。把重點放在有錢之後能做的事，能鼓勵你有勇氣與行動。

3. 寫下目標與執行方法

最後一步是寫下執行方法，鞭策你不斷前進。例如，變有錢的其中一項方式是投資，你可以在紙上列舉不同狀況和不同行動會產生的成果，好比「多資金+低勇氣」，可能是黃金、白銀投資；「多資金+高勇氣」，是房地產投資；「少資金+低勇氣」，就是保險，從中找到最適合自己的理財方式。

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