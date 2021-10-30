被動收入｜怎能有效累積財富？不是買股票或置業　「它」才是關鍵

一名網友在Facebook「存錢公社」發問，自己想要有被動收入，但猶豫「存股1000至1500萬（台幣，下同）、年領百萬股息」和「買房出租穩收房租」哪一種才是比較好的投資理財選擇？



多數人認為，買房出租並不是一個好選項，理由在於「你不知道房客是怎樣的人」，萬一遇到麻煩租客，房子被弄得髒亂還算是小事，嚴重一點直接輕生變凶宅才讓人頭大，加上房子本身也有折舊與稅金問題，這些都是在當房東收租時必須要考量的問題。

因此，選存股作為投資理財的方式，不僅可以先投資按月配息基金的標的，或者利用這筆資金累積足夠本金後，想再買房也不遲。

也有一派的人表示，如果買到有增值空間的房子也是個不錯的選擇，有網友以自己的經驗為例，像是自己3年前買的房子，現在已經漲了50%；其他人則認為，現在「房價越來越高」，如果買房出租後，再用每月房租收入來做投資，也可以幫自己留個底。

不過另一部分人分析，選存股還是買房，端看自己的需求，如果是以變現速度來看的話，還是股票比較方便，若考量保值效益的話則是不動產勝出，與其2選1倒不如分散風險，一部分的錢用來投資、錢滾錢，另一部分可當買房資金。

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小資族創造被動收入關鍵 用時間換取本金、長期不間斷投入

根據台灣《今周刊》1129期說明，對許多理財族來說，「被動收入」這四個字的確具有某種魔力。所謂被動收入，就是指不必自己勞心費力，也能讓錢穩穩自動流進來的收入來源。

常為《福布斯》等美國財經媒體撰文的財務顧問傑夫．羅斯（Jeff Rose），曾經這樣建議讀者，在追求被動收入之前必須反問自己：「你可以投入一大筆金錢來換取被動收入？或者，你可以投入一段夠長的時間，慢慢累積本金，再換取足夠的被動收入？」對於多數小資族來說，答案恐怕只有後者。

於是，面對「讓被動收入超過薪水」這一場長遠理財大計，小資族必須第一個認清的事實是：起步時的追求重點不在於投資工具的配息率，而是，你的本金。

「本金只有50萬元，就算投入每年配息7％的高息標的，一年下來『被動收入』也就只有3.5萬元；反之，本金若有1000萬元，每年只要3％的配息收益率，被動收入就有30萬元。」說話的人是綠角，國內知名理財部落客，擅長分析全球各類的ETF（指數股票型基金）。但綠角鮮少對外談及的是，他在12年前擬定的財務自由理財計劃，出發點，其實是為了讓自己可以長期、不間斷地累積本金。

12年前擬定的計劃，走到今天，綠角笑着說，跟許多快速致富的股票投資達人比起來，他的報酬率實在不算亮眼，2008年初到2017年底，累積總報酬率為54.8％，年化報酬率約4.4％，「但，我已經連續投入超過144個月了！」很精準的，綠角抓到了小資族創造被動收入的關鍵：用時間換取本金，能夠長期不間斷的投入，才是決勝處。

而他的作法與策略，第一要務不是為了衝高報酬率，也不是在高配息商品上累積部位，而是營造一個讓自己「存得寬心」、「存得放心」、「存得開心」的環境。三者兼具，你才能夠「存得下去」。

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