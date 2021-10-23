職場新人必學「50-30-20」儲蓄法則　不用節衣縮食也能過高質生活

根據台灣人力銀行對上班族女性的調查，數據顯示出有近八成的女性有投資理財行為，而至於其他沒有嘗試理財的前兩大原因，則是「不懂投資理財」以及「薪水太低」。



雖然有些老套，但「你不理財，財就不會理你」！想要擺脫領死薪水的生活，想用財富提升生活品質，開源節流已是老生常談，理財新手究竟要如何跨出第一步？不如了解初學者較容易學習跟上手的「50-30-20」存錢法則，讓投資理財更有方向。

由美國理財專家 Elizabeth Warren 所提出的 50-30-20 存錢法則，建議將每個月的稅後收入分成 50% 必要支出、30% 慾望開銷和 20% 理財儲金三部分：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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50% 必要支出

必要支出包含房貸、房租、交通費、水電煤氣費、伙食費等等，意即是沒有支付就無法生活的重要開銷，而其他可有可無的開支如新上市的手機或是特價的鞋子都不包含在這裡面。這部分要特別注意的是，如果你的 50% 稅後收入無法負擔這些費用，就得思考如何增加收入或是減少支出的方法。

30% 慾望開銷

這部分的支出是用以提高生活品質的花費，像是度假、看電影、美甲美睫、買手袋等非必要支出。至於要怎麼判斷這筆費用是必要支出還是慾望開銷，最簡單的方法就是問自己：「如果沒有這個，我還可以生活嗎？」如果可以，那麼這項就屬於慾望開銷；反之，則是必要支出。

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20% 理財儲金

首先，要投資之前，先存好三個月到六個月的生活費當作「緊急預備金」，以應付任何偶發的狀況。而收入的 20% 則可用作儲蓄或投資，並建議要先了解投資風險與報酬的關係，再分析自己適合什麼投資工具。

對於理財新手而言，50-30-20 存錢法則的優點是不易搞混，只要將收入按照比例分三部分即可；而對於收入較不穩定的人來說，這個法則執行上的目標也很明確，只要當收入短少時，就必須降低慾望開銷，以維持生活品質的平衡。

然而，當你的每月收入扣除必要支出後已所剩無幾的話，應該是優先以增加收入為目標，50-30-20 存錢法就可能未必適合你了！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】