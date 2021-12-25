求職面試｜新公司年薪一次過畀　事主讚佛心　網民卻稱有4大風險

許多辛苦工作的上班族，每個月最期待的就是發薪日，不過也有一些少數公司，採取有別於每月發放的給薪方式。一名網友就分享，他最近應徵某間公司，面試當下就被錄取，且該公司的做法是直接將一整年的薪水付清，讓他又驚又喜，話題曝光後引發討論。



原PO在PTT發文透露，他本身是製圖專業出身，近日去面試了一間知名的建商公司，當天談完後就被告知錄取，讓他下周一就開始上班。而薪資部分，對方說明試用期3個月的薪水會先直接給，沒想到當天下午，他的戶頭真的收到了3個月的薪水金額。

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原PO接着說，該公司還補充，若過了3個月的試用期，成為正式適任的員工後，也會一次補齊9個月的薪水，至於年終和三節禮金則另外計算。此外，若待滿一年後也是同樣做法，一整年的薪水會在1月時全部匯入，並加上前一年的獎金。特殊的給薪制度，讓原PO又驚又喜直呼「我還是第一次遇到這樣的公司，也太佛了吧」。

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文章一出，許多網友也紛紛驚呼「這麼猛，美國也很少這樣吧」、「我也想應徵你們公司」、「很讚耶，可以拿去投資或賺利息」、「公司體質好的證明」、「表示公司的資金很充裕」、「我覺得可以耶，有一筆錢在手運用也方便」、「年初馬上有本金做投資，可以錢滾錢」。

不過，不少網友也提出對這種制度的質疑，包含加班費難算、變相綁住員工、離職麻煩和調薪限制，直言「之後怎樣累都不能跑了，而且加班費怎麼算」、「簽年薪的很多都這樣，基本上你就沒有加班費，努力工作吧」、「這樣感覺像綁約，公司還不用另外付簽約金，你如果錢先花掉也不敢走」、「綁住你，拿錢之後什麼事都要吃下來，小心了」、「離職要繳回很麻煩，讓你年年都留着」、「代表他們認為你能力就到這裡，不會再高」、「表示一年內不會幫你調薪水」。

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