職場文化｜怎在職場突出自己？LinkedIn早已瀰漫一種「炫耀風氣」

當大家還是學生的時候，一定會聽過同學說：「我冇溫過書！」，然後取得中上成績。但當大家瀏覽LinkedIn的時候，又會發現個個都彷彿是人中龍鳳，把可以show off的東西都放上網。

今天半宅職薯就和大家討論這個有趣的現象。



學生如何鶴立雞群？

學校和職場其中一處最不同的地方，就是學校的評估指標非常單一，基本上就是成績而已。只要成績好，其他不能在成績表上量化顯示的東西，例如誠信和品德，似乎都沒那麼重要。

要成績好，大概有兩個方法：第一，就是自己努力溫習；第二，就是自己不太努力溫習，與此同時其他人完全不溫習。

顯而易見的，第二個方法遠比第一個方法輕鬆。

於是，不少同學都會有意無意放風：「平時有交功課已經夠，我不習慣溫習的。」、「明天考試？我今晚約了朋友行街呀！」、「考試要開夜車？我通常晚上九點便上床睡覺了！」……等等。

總之，就是要把大部分同學的標準拉至最低，令自己只需付出少許，便能鶴立雞群。

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在職場如何鶴立雞群？

但當踏入職場，遊戲規則便立即來過180度的轉變－沒有一個絕對的分數顯示你有多出色，卻視乎別人對你的印象。

於是，不少人的口風便立即轉變：由在學生時期強調自己懶惰無知，至踏入職場後強調自己有多專多長。而LinkedIn，便成為了這show off 遊戲的平台。

當我打開LinkedIn，見到別人上studio影的專業大頭照，加上那些強勁的title：「Senior 甚麼甚麼」、「甚麼甚麼 Specialist」、「甚麼甚麼Director」……彷彿個個都是精英中的精英，看得我自慚形穢。

LinkedIn上精英們的真人

直至有一次，我發現了兩位我在現實世界中認識，事業不怎麼樣的人在LinkedIn上出現。而我竟分不出他們的profile和其他LinkedIn上的精英有何明顯分別！

我不禁產生懷疑，其他人在LinkedIn上所建構的形象究竟有多少水分。

是我太無知嗎？

在這個頭銜通脹的年代，我需要給我的同事一些聽起來有份量的頭銜嗎？例如負責小店的同事叫「港島區營運總監」，負責接待處的同事叫「客戶服務總經理」嗎？

走筆至此，我不得不提我曾遇過一個貨倉老闆，他卡片上的頭銜是寫「貨倉仔」的。這究竟也是踏實的極致。

結語

仍在讀書時代的學生，喜歡強調自己有多懶，有多廢。但一旦踏入職場，便立即順應形勢，把自己最亮麗的一面放上網。這個轉變，說到底也是一個有趣現象。

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