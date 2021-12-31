成長｜死做爛做只令你持續庸碌　前5%職場精英都有這20個做事習慣

在職場上，乖乖聽從上級指示做事的人會得到較好的評價，因為在過往的績效評量制度，只有直屬主管能給下屬評分，結果導致許多人的工作評價是由得不得主管歡心來決定。說得極端一點，當主管在深夜說「幫我買個菠蘿麵包來！」真的有許多老實部屬乖乖執行。



然而，用這種方式得到好評的人才，其實並不具備在公司外部生存的能力。

為了了解那些在職場裏，表現傑出的人和表現平平的人到底哪裏不一樣，《AI分析，前 5％菁英的做事習慣》作者特別挑出25間大企業，樣本數共計18,000人，調查了其中5％精英與另外95％一般員工的工作方式。

他在這群人的桌面上設置固定攝影機，請他們穿戴IC記錄器與感應器，透過雲端服務與面對面的訪談，記錄他們的行動與發言。還分析他們的郵件內容，蒐集通訊軟體與線上會議的使用紀錄，交由大數據分析後，整理出精英們工作時的共通點，與一般員工的差異。歸納出「我也能成為精英」的最省力方式！

想成為前5％的精英，不妨養成20個做事習慣：（按圖了解）

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精英工作法，人人皆可學

曾有人對我說：「這些人的工作方式根本沒辦法推廣，因為環境等等的條件不一樣」。不過，我們已將調查後導出的成功法則，交給29間企業進行實證測試，發現這些法則對一般員工也有效。其中雖然也有未出現成效的失敗案例，但絕大多數都能成功。

試着比較精英與你的行動及思考方法。也許有相同的地方，若發現不同的地方則可以學習。改變自己的行動方式後，一定要記得檢討。若是很順利就一直保持，不順利就停下來。藉由自我反省學習到訣竅，並運用在下一次的行動中，就能越來越接近成功。

一般員工都誤以為，這樣做會得到主管讚賞：



經常加班，電腦旁貼滿待辦事項，看起來非常非常忙碌；頻繁的檢查郵件，所有信件都立即回覆，感覺非常有效率；以為網路上可以找到所有資訊，並花大量時間準備看起來很重要的資料，所以每回提出的簡報頁數總比精英多32％；因為他們誤以為，把很多工作「做完了」，就是「做好了」。重點是，大多數的人其實只想暫時解決問題，不想找出根本原因。

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前5％精英其實都是這樣想事情：



他們跟同事搭話時，先問「可以借用你一點時間嗎？」表達自己的立場時，要說「或許是那樣，但我是這麼想的……。」行動時，記得表現出團隊感：「我們一起試試看吧！」他們隨時把「真棒」、「你真厲害」掛嘴邊，所以在辦公室裏，他們露出笑容的機率比別人多1.4倍。想跟這群人一樣優秀，很難嗎？一點也不。作者還提出幾項你現在就能做的改變，其中最簡單的就是「不要一個人吃午餐」，這是「成為精英」的最省力方法。

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以下都是透過AI 分析後所得到的：前5％精英的做事習慣：

1. 看手錶的次數比一般人多1.7倍

2. 不介意在同事面前顯露自己的弱點

3. 在公司內經常移動的距離比其他人多22％，因為不斷在找重要的人談話

4. 改革來自行為改變，而非思想改造

5. 不求一步到位，而是不斷修正

6. 挑戰當然有風險，但會更接近成功

7. 只要蒐集到6成情報，就行動

8. 成功的方法必須可以複製

9. 每兩周安排一次工作檢討

10. 簡化例行作業，熟練的使用電腦快捷鍵



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11. 能力也許不是最優，卻是讓主管最放心的人

12. 工作完成20％時就尋求建議，不要白忙一場

13. 喜歡寫筆記，不斷說出自己的點子

14. 露出笑容的機率比別人多1.4倍

15. 在會議中發言次數比別人多22％

16. 不怕做決定，不怕扛責任

17. 喜歡新事物，換手機的速度是別人的兩倍

18. 立刻實踐剛學到的知識

19. 例行作業絕不遲交，遇到狀況馬上回報

20. 59％以上的精英勤做筆記



來源：大是文化《AI分析，前 5％菁英的做事習慣》 作者/越川慎司

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「成功人士必備的20項做事習慣！」學會前5％菁英的思考與行動模式，提升競爭力、讓工作更省力】