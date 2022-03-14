轉工｜企業怎樣才肯高薪請人？網民稱除「專業」外　還有3個可能

上班族都希望能夠年薪百萬，尤其年過30，面對買房、育兒壓力，經濟負擔較重。一名快要30歲的女網友表示，她目前從事醫療業工作，但不是醫生或銷售業務，因此薪水不高。反觀與她年紀相仿的親戚，從事保險、理財專員、律師等工作，收入都十分優渥，讓她感嘆「是否該砍掉重練」。對此，有一名人資曝4項關鍵會讓「公司願意開高薪聘請」。



一名網友在Dcard表示，她在醫療行業工作，但並不是從事牙醫，也不是業務類型的，所以收入很低。親戚的小孩擔任保險、理專、律師等工作，做理專的親戚入行才三年多，加上獎金年收入就有到台幣100萬元以上（約港幣28萬元），而且對方還分享，「有同事很厲害的可以到200萬以上（約港幣56萬元）」。擔任律師的親戚目前受僱，月薪大約台幣5-6萬元，透露未來有想開業的想法，預估擔任老闆可年薪百萬。

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原PO坦言，如果要追求百萬年薪，重考醫學系、牙醫系或學士後醫太難，而且如果脫離醫療背景，她等於沒有任何技術性知識。如果改走二類理工電機類，她也不擅長，因此她疑惑「好像只剩下一類組的路可以試試看？」她拋問「目前只知道理專需要考證照，是業務性質。業績壓力很大，但撐過去年薪就會有百萬，不知道完全沒背景的人能不能當？」

文末，原PO表示，「年紀快30歲了，但覺得人生還是好迷茫，對未來不知道要做甚麼，又不想一輩子拿低薪，希望至少能在五年內到達平均月薪十萬，不知道砍掉重練，像是當理專或賣保險是不是好選擇」。

文章曝光後，引發廣泛討論。有網友直言「已知的高薪鐵飯碗，不是門檻高就是操」，還有從事理專的網友透露「金融業最缺的就是理財諮詢。有基本證照就可以上了，但撐不撐的下去看人，照三餐被洗臉是日常，抗壓性要點到爆才行，然後我那梯全部都掛了，各自走別的路，供您參考」。從事保險業的網友則說「保險業成功年薪百萬的是少數，大多數都陣亡了。在這個行業要年薪百萬，要非常努力之外，你還需要一點運氣」。

最後，也有從事人資的網友點出「高薪關鍵」，分別是「值錢的專業、業務、高階主管，以及拿健康換錢的工作」，他表示「如果從事的工作是轉職容易、門檻較低的工作，通常薪水就不會太高」。如果真的想追求高薪工作，又沒有特別的專業，建議往國考、國營等發展，不然就是去讀2年的理工碩士，去台積電當設備。

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