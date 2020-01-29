【事業規劃】不想人生只在窮忙打工？　決心創業前先問自4條問題

編按：最近愈來愈多年輕人創業成功的例子，但其實創業絕非想像中那麼容易，且看下文的觀點，計劃創業前最好先問自己幾個問題。

如果工作樂趣用錢買得到……

成功創業家的特質在數位時代並沒有改變多少：比起打造品牌的人，你需要更多創建者，而且關鍵在於要有技術專家參與創始團隊或密切合作。還有四個問題可以測試你是不是成功創業家：

1. 你有辦法在支票正面而非背面簽名嗎？ 2. 你可以欣然接受公開失敗嗎？ 3. 你喜歡推銷嗎？ 4. 你有多敢冒險？

受雇於人的確需要忍受很多麻煩事，但成為自雇者時你會遇到的麻煩事也不少，而這些事往往與以上四點息息相關。在決定創業前，務必先想清楚，再多想五分鐘，你願意拿什麼來換工作樂趣。

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你有辦法在支票正面而非背面簽名嗎？（資料圖片）

「付錢給公司」是詐騙嗎？

我認識一些人擁有成功創業所須的一切技能。但他們永遠不這麼做，因為他們永遠無法接受，去上班只為了用每週工作80小時，換來在月底開一張支票給公司。

除非你開了公司並帶領公司走向成功，或者可以取得種子資本，否則你就必須付錢給公司。以換取拚命工作的權利，直到你可以籌得資金。多數人都沒有，而且爭取到種子資本，通常得付出昂貴的代價。

大部分新創公司從來沒有賺到所須的金錢。多數人沒辦法理解工作卻沒有拿到錢的概念，而且99％以上的人，絕不願冒險付出資本來換取工作的樂趣。

99％以上的人都不會願意冒險付出資本來換取工作的樂趣。（Artem Beliaikin/Pexels）

失敗通常發生在私底下：因為法學院入學考試（LSAT）搞砸了，你覺得自己不適合法學院、決定多花時間陪伴小孩，因為被解僱了、接了一些「專案」來做，實際上是因為找不到工作。

但創業失敗無法隱瞞，創業就代表你自己，如果你這麼棒，你的事業一定會成功不是嗎？錯了，而且當你創業失敗，感覺好像在小學裡，整個市場是個六年級生，因為你尿褲子而嘲笑你⋯⋯實際上那種令人感到羞恥的程度還要再放大一百倍。

你能忍受這樣的羞辱嗎？如果你連承認失敗的勇氣都沒有，勸你還是不要輕易嘗試，因為我敢保證，那種感受絕對讓你想忘也忘不了。

如果你連承認失敗的勇氣都沒有，就不要創業了！（Julian Dutton /Unsplash）

你喜歡推銷嗎？

「創業家」是「推銷員」的同義詞。說服別人加入你的公司，說服別人留在你的公司，說服投資者，還有⋯⋯向顧客推銷。不管你在經營的是街角商店還是 Pinterest，如果你計畫創業，你最好超級擅長推銷。

推銷是打電話給不想接到你電話的人，假裝喜歡他們，遭受差勁的對待，然後再次打給對方。我大概不會再次創業，因為我的自尊心已經強到很難再去推銷了。我誤以為L2公司集結了眾人的聰明才智，代表產品本身可以自我推銷，有時候也確實如此。必定有那麼一個產品存在，它不需要你一次又一次公開出糗。事實上，那種產品不存在。

Google 有種演算法可以回答所有問題，並辨認出哪些人明顯有興趣購買你的產品，然後抓準時機對那些人打廣告。但 Google 依然需要僱用數千位有魅力的人，他們有平均水準的智商和優秀的情緒智商，負責把東西從Google賣掉。

說穿了創業就是一份推銷工作，它的傭金為負值，直到你募集資本、有利潤可圖或關門大吉，就看何者先發生。

好消息是：比起你努力工作的程度，如果你喜歡推銷也擅長推銷，你就可以賺到比同事更多的錢，而且，他們將因此痛恨你。

如果你喜歡推銷也擅長推銷，你就可以找到更多人材，賺到比同事更多的錢。（Pixabay/Pexels）

創業是一種求生機制

在一家大公司裡成功不容易，需要一些與眾不同的技能。你必須體現團隊精神，忍受動輒發生的不公和鳥事，還要懂政治，讓重要利害關係人注意到你做得好，獲得高階主管的贊助。然而，如果你擅長在大公司工作，那麼，在校正風險之後，你最好繼續這樣就好，不要受小公司的高賠率所苦。

對我來說，創業是一種求生機制，因為我沒有在史上獲得最高經濟成就的平台「美國大型企業」成功的技能。

大學輟學後成為億萬富翁的故事不斷出現，又廣受宣傳，實際上是我們把創業浪漫化了。對自己也向你信任的人，問一問上述這些關於性格與能力的問題。如果你對前兩題的答案是肯定的，而且在大公司工作的技能不佳，就加入這一籠潑猴吧。

在公司裏，團隊與人際關係也是重要的一環。（GettyImages/VCG）

《世界並不仁慈，但也不會虧待你》的書封。（天下雜誌）

以上內容摘錄自《世界並不仁慈，但也不會虧待你》

作者：史考特．蓋洛威

譯者：吳芠

出版社：天下雜誌

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