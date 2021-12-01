哪些職業10年後或被AI取代？除保安、清潔工　這18種行業都屬高危

近年來人工智慧AI（Artificial Intelligence）發展越來越成熟，不少傳統人力工作逐漸式微，未來恐導致部分行業消失。根據yes123求職網公布的一項調查顯示，預估在十年後，因「機器人自動化」或「AI系統」的發展，企業平均認為，目前的工作機會，可能會消失24.8%，相當於四分之一的人力被取代。



未來十年最大機會消失的10個勞力型工種（按圖了解！）

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除了勞力型工種，未來十年很大機會也會有10個勞心型的工種消失（按圖了解！）

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台灣yes123求職網於早前公布「疫情年企業接班與轉型計畫調查」顯示，高達87%的勞工擔憂在退休前，工作（職務）會被機器人或人工智慧取代。以十年後來看，在機器人自動化與人工智慧的職場中，預估「勞力型」工作消失機率較高的前5名，可複選狀況下分別為「產線作業員」（50.6%）、「售票員」（49.4%）、「加油站人員」（47.9%）、「量販店／超商店員」（33.1%）、「客服人員」（31.6%）。 至於第6到10名依序是「飯店櫃檯人員」（30.6%）、「餐廳服務生」（28.9%）、「清潔工」（28%）、「保全人員」（26.4%）、「門市銷售員」（25.5%）。

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同樣以十年後來看，在未來的AI職場中，預估「勞心型」工作消失機率較高的前5名，可複選狀況下分別為「銀行櫃檯行員」(34.9%)、「翻譯人員」(33.9%)、「記者」(31.4%)、「金融交易員」(30.2%)、「產線工程師」(25.7%)。 而第6到10名則是「金融分析師」(20.4%)、「秘書」(19.4%)、「保險業務員」(16.7%)、「金融授信人員」(15.5%)、「會計師」(14.6%)。

上述調查資料，是由yes123求職網於2021年10月13日至10月25日，以網絡問卷進行的抽樣調查，企業有效問卷共939份，信心水準為95%，誤差值為正負3.2%。而求職者部分則是調查「20歲（含）以上」，且「已畢業、退伍（免役）」的會員，有效問卷共1177份，信心水準為95%，誤差值為正負2.86%。

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