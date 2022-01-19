衰老細｜提防上司「專業下流」手段　口說持平實在敷衍只屬其一

無可否認，管理是一種專業。但大家又有沒有聽過一種下流，叫做「專業下流」，即是在華麗包裝背後的下流手段。今次半宅職薯就和大家一起揭穿高層的「專業下流」手法，讓大家看看自己公司的高層是否「假專業，真下流」。



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對職員投訴或內部矛盾持中立態度

不少高層在處理職員投訴或內部矛盾的時候，都會說：「我會持中立態度去了解這件事。」聽起來很「專業」吧！

大家可能一下子想像不到，在眾聲喧譁之中，一個下流高層首先會考慮甚麼呢？就是不要讓自己捲入這漩渦，卻要明哲保身，令問題不要燒到自己身上。

在對錯是非之中，不評價，不論對錯，只求平息事件，某程度上是作為一個領導者的失職、無性格。而「了解事件」，更是空洞的行動－了解了，又代表甚麼？

結果高層化解了自己的危機，問題卻繼續在低層之間發酵下去，反正「低層鬼打鬼，關我鬼事！」

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「能者過勞」與「假希望」

「能力越大，責任越大」這句說話，很耳熟吧！這句說話由高層口中複述，顯得格外「專業」。

下流高層會對正在搏升職上位的下屬說：「你的能力距離成為經理還有一段距離！」、「你需要的是更多表現去證明自己！」最後出現能者過勞的情況！

但當下屬心灰意冷，選擇躺平的時候，高層又會使出另一招－「假希望」。說甚麼：「你的底子這樣好，為甚麼不去搏上位呢？」、「你還年青，為何要放棄大好前途啊？」

結果會出現一個情況：想上位的下屬，付出再多也難以符合要求；選擇躺平的下屬，又受假希望吸引。兩者的結果都是令下屬付出更多，而高層又無需額外付出。

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永不提出方案，卻由下屬猜度

沒有既定立場，持開放態度的高層，很「專業」吧！大家未必知道一種手法，就是在制定方案的過程中讓下屬承擔責任，自己卻立於不敗之地。

這種手法的操作大概是這樣的：在會議或討論之中，以所謂的開放態度聽取不同下屬的方案，在過程中隱藏自己的既有想法。下流高層會不斷開會，不斷討論，直至有下屬提出和自己心中一樣的方案，然後便說給他一次機會去嘗試。

結果方案失敗，便是下屬的過失。高層唯一的失誤便是信錯人，卻不用為事情搞得一團糟而負上直接責任，把風險減至最低。

看到這裏，大家可能會想：這樣高層便不能獨攬想出好方案的功勞，不是很蠢嗎？其實大家可以這樣想：方案獲利，高層便會分紅，那管是誰人的建議，最重要的是自己不犯錯。只要不犯錯，便有穩定收入，穩打穩紮不是很好嗎？

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結語

卑鄙中層的手法比較顯而易見，但高層的下流手法，卻往往以「專業」去包裝。如果你對這些高層的下流手法有親身感受的話，那麼你很大機會已經是一個精明的中層！

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