衰老細｜比起怕忙　年輕人更怕不被信任　有這種上司工作怎會開心

有些上司給予的指示比較仔細，有些上師給予的指示比較宏觀。你又喜歡哪一類型上司呢？

今次半宅職薯便和大家分享一個故事，看看兩種上司帶領出來團隊的截然不同效果。



上司A和上司B的分別

話說有一間公司有兩個團隊，分別由操控型的上司A，和成長型的上司B領導。

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操控型的上司A

上司A事必躬親，給予下屬的指示皆鉅細無遺，並且要求下屬每天匯報進度並即時給予進一步指示。

為了完全遵從上司A指示，團隊成員都步步為營，知道十功不能補一過，所以即使有好建議也會把它收於心底。

為了掌握團隊大小事項，上司A無時無刻都忙過螞蟻：不是認為下屬的工作方法不好，要親自糾正，就是認為下屬太蠢，寧可親自應付。

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起初大老闆也欣賞上司A的親力親為態度，但久而久，卻發覺上司A沒有承擔更大責任的能力：每天都因手頭上的工作忙得不亦樂乎，哪裏還有空間為大老闆出謀獻計呢？

結果，上司A每天都在超時工作之中埋怨下屬無能，團隊士氣偏低，自己事業又沒有起色。

成長型的上司B

至於上司B呢？他卻相信每一位下屬都有解決問題的智慧，重點只是如何把各有智慧的下屬凝聚起來做一件更大的事。

上司B絕少給予仔細的指示，卻着重向團隊解釋整件事情的理念及終極目標，給予下屬發揮空間，自行發掘解決方法。

而對於下屬的建議，只要不偏離大方向，上司B都鼓勵嘗試。當然過程之中下屬會碰釘及用錯方法，但上司B卻視之為成長過程一部分。

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那麼上司B又是否可以樂得清閒呢？表面上是，但實際上不可以。

強將之下無弱兵，而強兵之上同樣容不下一個弱將。上司B每天都必須學習最新的事物和保持市場觸覺，以和他那班不斷進步的下屬接軌，以及為團隊定出最新方向。

久而久之，在上司B帶領之下，團隊形成了一套自有的知識體系，在思想開放的工作氣氛下，屢有超越上司B想像空間的突破，深得大老闆認同。

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結語

今時今日世界正以前所未有的高速發展，傳統的操控式管理方式在很多情況下已追不上時代。作為上司老細的，與其單靠一人之力領導團隊，倒不如營造一個成長型的學習空間，讓下屬帶來突破。

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