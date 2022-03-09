紓壓｜憎死老闆同事　卻又無從發洩？港產App畀你用電話打小人

現實生活總有一些礙眼的人，討厭但卻逼不得已要和他們相處，無奈卻又不能當面直接炮轟他們。這些在社會和生活上常常愛刁難自己的人卻不能在現實生活中直接對立，那麼就選擇用別的途徑發泄，勿讓自己的忍耐力到達極限。



給大家推薦一款可以讓你充分發泄對現實生活身邊的人不滿的App「阿婆打小人」。這款App是源自香港天橋底阿婆打小人的傳統，使用方式非常簡單。無論是iOS或是Android都能下載這款App，只要搜索「阿婆打小人」即可，該App封面為黃色背景以及一名阿婆正在打小人的畫像。打開App之後可以看見主頁是阿婆正坐在小凳子上手拿着木屐，嘴巴似乎錚錚有詞地咒罵小人。

「阿婆打小人」App使用教學：（按圖了解）

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使用教學

1. 主頁上方可以上載照片，請點擊+logo上傳照片

2. 點擊+上傳照片時會顯示照片Upload指示，必須先在上載前遮蓋照片中的眼睛哦，否則會被App自動遮蓋眼睛，或是直接被刪除。

3. 上載照片前可以先輸入要打的對象名字，然後再進入相冊選照片。

4. 可以點擊左上方的搜尋小Logo查找你要的小人名字，並且點擊照片讓照片出現在阿婆的打小人凳子上。

5. 除了可以打自己討厭的對象，還可以幫其他用户打對方的小人，打的時候還可以配上咒罵留言。

6. App裏還有大小人次數排行榜&被打次數排行榜，讓用户打罵得更過癮。

你心裏有要打的人選了嗎？現實中打人可是犯法的，但用App打小人既不會被捉又能解氣哦！把你討厭的人「捉進」App裏痛打一番吧！

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