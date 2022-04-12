見工｜履歷再詳盡　HR為何仍要人自我介紹？原來這可起決定勝作用

在面試新工作時，面試官除了問求職者過往經歷、工作動機以外，還有一題必問的「自我介紹」，日前就有一名網友好奇「基本資料都寫在履歷上了，為何還要請求職者自我介紹？」他質疑，不是應該要趕緊進入面試主題嗎？對此，網友指出「這是展現表達能力的機會」。



一名網友在PTT提問「為甚麼面試官很愛聽自我介紹？」他認為基本資料都寫在履歷上了，為何面試官不自己看，還要求職者報告，而且把自我介紹放在投影片上報告，等於是照稿唸一次，他好奇「難道聽求職者準備好的台詞，就能了解一個人嗎？」他認為「應該趕快進入面試主題」。

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網友認為自我介紹是讓面試官了解求職者個性的第一步：

．「自我介紹就是推銷自己的演練」

．「話都講不好就不會再面下去了」

．「給你機會展現表達能力耶」

．「看一下求職者的表達能力跟應對」



還有職場老鳥分享：

．「自我介紹就是了解你的背景跟脈絡，連結到你後面講的內容，如果沒有自我介紹，只能很片面的了解你，透過自我介紹，面試官的問題會更能專注在你的經驗和脈絡上」，還有網友透露「好的自我介紹，可以引導面試走向」。



也有人笑稱面試官會要求自我介紹的原因：

．「是因為履歷根本沒人會看，你用講的比較快」

．「因為還沒看你的履歷要拖時間」

．「他根本沒提前讀你履歷啊」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】