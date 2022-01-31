至今港府仍未公布「洪門宴」的調查結果，但參與的官員們已復工，唯獨民政事務局局長徐英偉今日（1月31日）向行政長官提出主動辭去局長職務，並準備於即日離任，成為「洪門宴」的第一滴血。

不少老闆其實都會勸退員工自動辭職，其實主動辭職和被炒，尤其在一定年資的員工上賠償上分別頗大，各位職場菜鳥要留意！



事實上全因辭職和解僱之間有很大的分別，離職的原因會衍生對應的法律程序和責任，首先，根據僱傭條例，終止僱傭合約的一方，需給予另一方代通知期或代通知金。而其中影響最大的就是長期服務金或遣散費，如僱主解僱員工，而該僱員工作滿2年，享有遣散費，而工作滿5年則享有長期服務金。

再者，假如合約有定明雙糧或年終花紅，如遭解僱，是需要按比例支付部分雙糧或年終花紅。相反，若員工是主動辭職，一切則按照合約安排，僱員只需要給予僱主代通知期或代通知金。

《我要準時下班》劇照

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總而言之，僱員主動辭職僱主只需給予代通知期或代通知金。若由僱主提出解僱，僱員則可享有長期服務金或遣散費、雙糧或年終花紅、以及代通知期或代通知金。

因此有不少老閭寧願日對夜對互看不順眼，也不會主動解僱對方，不過其實「被炒」前也有不少可以觀察的跡象，除了感覺自己會和office的社交生活越走越遠外，老闆更會軟硬兼施，比如：突然對你好好，甚麼東西也不用做，日日遊手好閒；又或者突然好多棘手的工作做，令你無法負擔等等，讓你耐不住煎熬而主動辭職。

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如果發現自己不幸遇上以上的跡象，也不用太過傷心，在等到被炒前的一天，不妨自己先搵定下一份工，避免突如其來的消息令你坐食山崩。不過，提提你如果僱主要求僱員主動辭職，有可能涉及不合法解僱僱員的行為。雖然舉證有一定的難度，但感到自己的權益受剝削時，應該記錄相關事情。

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近年經濟受疫情影響，香港不少企業都有裁員潮，甚至面臨倒閉，要遣散旗下的員工。不過事實上，不少人至今都未曾經歷過裁員，到底第一次被裁員，有甚麼要注意？怎樣才不會蝕錢給公司？有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教一眾被炒後相當徬徨的朋友們到底該如何自處！無論是代通知金點計、拎唔拎reference letter、定返唔返公司執包袱都一一教你點做。

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