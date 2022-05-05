見工｜被問有哪些不擅長技能　答「這2句」比「我肯學」更能加分

求職者面試時被問到不擅長的技能，或者想跨領域轉職，該怎麼贏得面試官青睞？「我願意學」是許多求職者會回答，卻也可能讓面試官感到忌諱的說辭。對此，有過來人透露，與其說「我願意學」這4個字，不如換個說法改成這「2句話」，來增加錄取率。



一名自稱應屆畢業生的女網友於Dcard發文表示，自己在參加第一次面試之前，就一直被人家勸說千萬別告訴面試官「我可以學、我願意學」。然而事主認為從另一個角度來看，「有誰在進入一間新公司上班後，不需要去學習、去熟悉公司內部產品？」因此事主覺得盲目地說「我願意學」固然不好、也沒信服力，但是如果面試前有做足功課，讓自己在對於公司的產業和工作內容有了解的前提下，說出「我願意學、我可以學」又有何不可？

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事主表示對於剛從學校畢業且毫無經驗的社會新鮮人來說，大多沒甚麼專業度，因此除了表現出願意學習、願意接受挑戰和保有積極度之外，還能做些甚麼？事主也透露自己對老闆用閃爍眼神說出「我願意學」，最終成功被錄取。

針對事主的看法，有網友分析「我願意學」這句話的背後，透露出求職者的心態是以學習為主，所以公司開出的薪水自然不會太高，對於應屆畢業生來說殺傷力似乎不大，但是對於有社會經驗的求職者來說，就得謹慎使用了。

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有過來人提醒：

．「以我面試新人的經驗，新人如果想要強調願意學習，我會希望他們至少要可以舉例曾經『主動』找出自己哪裏需要改善，然後如何透過學習加強相關的能力」



有人贊成事主的說法：

．「應屆畢業生當然是回答『我願意學』啊！公司想找具備即戰力的員工，就不應該找妳來面試」。



有網友指出，求職者的說話技巧很重要，舉凡「我願意學」、「刻苦耐勞」都是人人會喊出的口號，面試官「聽到都打哈欠了」。因此建議求職者可以換一些比較有創意的說法：

．「以我的學經歷背景，應該可以很快上手」

．「如果不嫌棄的話，我會做滿3到5年」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】