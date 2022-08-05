見工面試｜爭取合理人工有技巧　除設定最低範圍　還有3大招數

相信每個人在面試時，最困難的關卡莫過於「談薪水」這關，怕談得太高公司不錄取，談得不夠高又有損自己身價，所以往往就會以最官腔的「依公司規定」做為對自己預期薪資的答案。



可是這句話一出，等於你放棄可以談薪資的機會，最後就只能任公司宰割。快筆記下來4個面試談判技巧，讓你拿到屬於你的合理薪資，可別讓你自己的身價掉價了！

以下是4個面試時令人工變得更高的方法，大家學習之後就記得多加運用，以獲得理想的薪酬（按圖了解！）

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先瞭解相同職位的行情

很多人不敢談薪資，就是因為不知道市場行情，也就無法說服對方自己值得甚麼樣的薪水。所謂知己知彼，你想要爭取更好的薪資，當然心中就要有個行情價，無論是上網搜尋、詢問同職位的前輩，或是索性多面試幾間公司，就能慢慢整理出市場行情。雖然在求職網上或許你已經看到該公司預期給出的待遇，然而如果根據你的經歷、能力，想要獲得比當初公司預設還要高的待遇，並不是不可能。你可以在提出期望薪水時，並告知自己能力上的優勢，比如你擅長甚麼軟體或技能，為自己加值，當然就有機會得到比預期更好的薪資條件。

設立最低、期望、目標三個薪資範圍

很多人最擔心面試時，把工作內容全都聊了一整遍，結果不敢開口問薪資，或者無法從該面試時得到答案而浪費時間。所以千萬要在內心列出「最低可接受薪資」、「期望薪資」、「目標薪資」，如果對方提出的薪資範圍少於「最低可接受薪資」，那就不多考慮，而若對方詢問你的期望薪資，可以回答在「期望薪資」與「目標薪資」中間的數字，因為對方若覺得開太高，可退至期望薪資，若對方表現出可以考慮，也可再進一步展示自己的優勢，看能不能爭取到「目標薪資」。

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未必要糾結於月薪

大多數的人所爭取的薪資，都是以月薪為主，但其實許多公司的獎金制度是很多元的，包括激勵獎金、業績獎金、年終獎金等等，所以在談薪的過程中，可以針對績效目標的部分去爭取，對於公司與你來說都是雙贏的，或者除了本薪外的交通費、餐費、通訊費補助等等，也能視自身情況與公司談。總之，與其單看月薪，不如將眼光放到年薪與獎金上，對於談薪又會有另外的方法。

在獲得期望的薪資前不要輕易點頭答應

很多公司在核薪時不會一次到位，如果你草草就答應，就會失去主導權。如果面試你的是部門主管，而你的表現也很受他的青睞，或許部門主管會再為你向上爭取，因此再多給自己一點思考的機會，也可以增加對方為你再調整的機會。

大多數的公司，談薪都是有彈性的，而且那彈性可能遠遠比你想像的還大，所以如果一談到薪資，只會說「依公司規定」，大多數企業都會為了壓低人事成本而開出比你應得報酬還要低的薪水，因此以上幾點談薪的小技巧請務必記得，只要你敢談，拿到比預期月薪超過數千甚至上萬的可大有人在！

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