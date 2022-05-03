見工｜被問起現今人工有多少　事主怕被壓價　疑惑該否誠實作答

轉職潮來了，如果換工作到新公司面試，被問到前一份工作薪資，該高報數字嗎？面試公司真的會聯繫前公司來查經歷嗎？最近不少想換工作的上班族有此疑問，就業專家建議，誠實為上，如果高報薪資被發現，對方印象會大打折扣，反而錯失新的工作機會。



很多上班族想在年後跳槽，面試最常被問到「上一份工作的薪水是多少？」，勞工到職場資訊平台《104職涯診所》求問專家的意見。當事人表示，離開上一份工作，就是為了追求更高的薪資。如果誠實回答，怕對方會覺得：「那就給你跟前一份工作差不多的薪水就好了，或頂多加個一、兩千， 但要是稍微報高一點的話，又擔心會不誠信。萬一對方打到我的前公司去詢問，那就真的糗大了。」

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104職涯診所前輩建議「誠信為王」，因為高報薪資，確實有被發現的風險，萬一被發現，對方對你的印象會大打折扣，也會讓對方有你是否在其他方面也有不坦白的疑慮，有可能會錯失這份工作，若是到職後再被發現，也會讓主管對你不信任。

網友則說，曾遇過給面試人員看目前薪資且週休，後續又面談時，開的薪資卻比原本的低，理由是每間公司文化不同，要他當作學習。所以各種狀況都有，不一定高報就會得到比較好的待遇。

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