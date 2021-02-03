搵工｜生得靚仔靚女較易畀人請？　樣貌成考慮條件原來有5大原因…

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-02-03 13:42

日本的就業環境一直是大家很關心的話題，談論如何提高面試技巧、如何回答出考官想要的答案，在日本社會此類話題可說是屢見不鮮。然而，除了在面試技巧外，原來大多數錄取與否的關鍵還是在「長相」？這個就是日文中所謂的「顏採用」。

日本職場取錄關鍵在於「長相」？

+ 13 + 13 + 13

甚麼是顏採用？

根據調查，「顏採用」是真的！這也是為甚麼日本的履歷表一定都要附上照片的原因，相較於歐美流行不附上照片、不寫年齡或性別以防歧視，日本可以說是具有獨特的就業文化。

日本網站也寫到，比起轉職的面試，「新卒」的就活中（指大學應屆畢業生為了找到第一份的就職活動），最容易發生「顏採用」的情形。因為「新卒」的採用通常都是大量招聘，因此長相當然就成為印象深刻的記憶點，此外，因為是以「潛力」來徵選未來公司的人才，所以對於實力、以往的業績等要求就會低很多，「長相」便成為了選擇的標準。

日本企業顏採用的理由是？

日本就業網站也說明了會甚麼會有「顏採用」的理由：

一、長相表現了這個人的人生 二、肢體與表情展現了這個人的個性 三、會讓員工的士氣為之大振 四、容易找到公司內結婚的對象 五、業務員或是服務業長得好看，結果也比較容易達成

也就是說，「顏採用」不只是採用帥哥美女，更廣的含意是將面試者的整體表情與肢體動作也納入考量，進而推斷出面試者的生活習慣與個性等。但這些都是日本就業網站的單方面解釋，這些理由能不能說服人又是一回事了呢。

相關文章：搵工｜見工面試最忌講「我嚟學嘢」？ 6大地雷一踩隨時好行唔送

+ 24 + 24 + 24

容易顏採用的行業

和大家想像中一樣的是，多半需要看臉蛋的行業都會跟服務業或者是需要接觸人群的行業比較有關聯，例如傳播廣告，或者是航空業的服務人員也會容易錄取好看的面試者。

一、大眾傳播 二、航空業 三、廣告業 四、美容、服裝業

不容易顏採用的行業

不容易看臉蛋的行業，那就是要看筆試成績或者是專業技術的，例如公家機關在考試成績上就是白紙黑字的助力，而製造業因為不需要接觸到外界，而且又是專業領域，最重要的還是看學識與經驗。

一、公家機關 二、製造業

不公平還是有道理？

筆者最早想研究這個現象，是因為發現日本的人力車伕通常都是陽光帥哥！為了要誘發乘客（可能女性乘客居多）想搭乘的意願，這些人力車伕也都是有挑過的，因此才發現「顏採用」的這個現象。在觀光業盛行的日本，即便像是人力車這種傳統的職業，還是會注入一些養眼的新血。

看完關於日本顏採用的冷知識後，會不會覺得不公平呢？台灣也有許多看臉吃飯的行業，該如何看待或者是弭平這個不公平呢？趕快來粉絲團告訴我們吧！

相關文章：搵工｜見工面試問人工多少就是動機不純？ 3大商討技巧避惹負評

+ 23 + 23 + 23

相關文章：【面試】公司怎評核員工？有在職培訓？ 7條問題接受取錄前應問

+ 15 + 15 + 15

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】