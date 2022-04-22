搵工｜試用期人工打9折可以嗎？事主不甘心　網民卻稱這未必違法

有些公司會跟新人協議，剛入職會有1至3個月試用期，薪水可能跟正式員工相比有所減少，日前一位網友指出，他們公司的試用期人工打九折，原本該拿到的薪資為台幣5萬7千元（約港幣15,300元），但3個月的試用期薪水為台幣5萬1300元（約港幣13,980元），讓他直呼「這樣正常嗎？」有資深職場人分析「打九折不正常，但沒有違法」。



一名網友在PTT發文表示，最近面試錄取一間公司，人工為台幣5萬7千元，有3個月的試用期，薪水打九折為台幣5萬1300元，共少了台幣5700元，他指出「之前沒有遇過這種狀況，都只有少個3000元左右，第一次少這麼多」，好奇問網友「試用期給九成薪是正常的嗎？」

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對此，資深老鳥指出：

．「不違法，試用期薪資高於基本薪資、相關正職員工該有的都有，就不違法。只是操作上會很多灰色（地帶），像是有沒有雙方同意，還是片面臨時宣告，之後如果要延長試用期，公司要怎麼舉證員工的確未達預期，而不是變相減薪，最重要的是，給人觀感很差」

．「這樣公司的年終跟績效就可以少給你」

．「不正常但不違法，只要他高於法定工資就不違法」

．「台灣勞基法有規定，可以試用期，但一切要跟正職一樣待遇」



還有HR出面回應，「試用期待遇比照正職是指年資計算、請假制度、其他福利等等要一視同仁，薪資約定仍然是以勞動契約為主，只要高於法定最低工資就沒甚麼問題，如果真的要告，除非你能舉證公司有跟你同個時間、同樣學經歷、同樣年紀的同仁跟你訂的勞動契約有明顯差異」。

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