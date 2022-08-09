辭職｜最坦率的離職信？員工遞信請辭 原因在於他已受夠「這事」
撰文：聯合新聞網
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離職原因百百款，且通常都會經過美化包裝，但近日一名網民在網上透露，有員工直接表明不願與一名同事共事而選擇離職，該網民批評此原因過於誇張，豈料文章一出，網民看法與其截然不同。
一名網民在Facebook群組「爆廢公社」發文詢問，「你們聽過誇張的離職原因嗎？」，並po出一張離職單，在離職原因那欄直接點名，「不想跟ＸＸＸ合作」，原因意曝光引起不少網民共鳴，該員工絲毫不避諱的舉動也引來網民一片盛讚。
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許多網民表示這個理由一點都不誇張，只是很少人能像他一樣坦承：
·「10個離職理由，9個都是假的…這個看起來倒是很真實」
·「還好吧？有些人真的xx」
·「很誠實啊，沒有幾個人會說出來罷了」
·「我也因同事想離職，只是不會寫這麼直白」
·「這員工很誠實啊，很棒」
網友們也認為，直接說出來有助於公司解決問題：
·「很好啊，對公司來說知道主因是誰！如果這位離職者真的不錯」
·「至少勇於表達自己的看法，也讓公司知道原因」
還有網民透露自己也填了相同的離職原因：
·「我曾經也這樣寫過」
·「我離職原因就是寫跟同事不合啊！」
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