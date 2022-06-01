辭職｜點解留唔住「好」員工？上司興奮都係罪 5原因令員工劈炮

員工為何會離職？阿里巴巴集團創始人馬雲的回答很經典，「錢，沒給到位；心，委屈了。」再優秀的員工，如果公司總是沒有獎勵、沒有回饋，那顆對公司的忠誠之心，早晚會被失望取代。對中階主管而言，若高層沒有給他任何籌碼犒賞員工，他的團隊就得常常大換血，而似乎這種現象又普遍見於職場中。



幾乎每間公司都會強調「我們需要聰明、有能力的人才」，但事實上，它們並不懂得如何留住這些人才。它們只會一次次消磨人才的熱情、打擊他們想突破自己的動力。

5個原因令人才流失（按圖了解！）

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「工作做得越好，心裏越痛苦。」《Forbes》網站專欄作家 Liz Ryan 稱這種現象為「能力詛咒」，當一個員工太輕易達成公司訂定的目標，可能會有以下這幾種情況：

1. 主管不高興

因為這顯得他無能，他會想，為甚麼只有這個員工能做到，而他帶出來的其他手下都不行？

2. 主管很興奮

然而，主管的主管卻不喜歡這種情況，因為他們不想只犒賞單一員工，他們怕如果只對某一個員工好，會讓日後的管理工作更難做。

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3. 員工反彈

有些員工會反感，甚至害怕身邊有比他們優秀的人。

4. 麻煩事自動找上門

因為太優秀，很多人都把麻煩事丟給他處理，很多時候還是主管一手造成這種現象。有些主管會想，既然這個員工可以做兩人份的工作，就可以安排多一點事給他。

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5. 標準愈來愈高

主管認為高標準是理所當然的，一旦達到了，就會再訂更高的標準。

Liz Ryan 認為，公司不應該將員工的優異表現都視為理所當然，也不可以假設員工都不會離職。而作為中階主管，若高層一直無法給足夠的籌碼以犒賞下屬，人才留不住，最終就連這位主管也會走的。公司可能要等到學了 N 次教訓，才有辦法真正學到留住人才的方法。

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