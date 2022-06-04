過勞死｜26歲設計師每天工作12小時　在家猝死　公司卻即劃清界線

最近，各種加班過勞新聞中，居然又有一位年輕設計師猝死，離開了人世！



2月15日，一篇文章引起網友熱議，文章裏說，一位1996年出生的年輕設計師趙磊因為加班過度在出租屋內猝死。

更讓人窒息的是，涉事公司直接將猝死設計師從企業微信除名、內部封鎖消息，面對媒體更是甩鍋三連：猝死情況屬實，但在非工作時間、非工作地點、非工作原因去世。

肇事者以往曾向朋友抱怨的訊息內容及更多過勞事例（按圖了解）：

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首先，公司毫無人情味的行為、態度就讓人心底發寒；其次，設計師猝死真的跟工作無關嗎？

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95後設計師猝死，聊天記錄曝光

我們先來理順一下時間線。

根據紅星新聞的報道：經警方調查取證，法醫給出的逝世時間為2月14日晚。2月14日（工作日周一），未與公司請假，沒有去上班，公司於2月15日（工作日周二）早上10點左右前往逝者家中尋找，發現逝者。

雖然事發於出租屋內，但逝者與同屋的其他租客幾乎沒有生活交際，不存在矛盾衝突。逝者的親友認為，設計師趙磊猝死的原因就是高強度的工作，並曝光了聊天記錄：

在聊天記錄中有不少關鍵詞，諸如「加班3年了」、「天天熬夜」……

甚至多次講自己「感覺要掛了」、「離死亡很近」……

很難想象，盯方案到後半夜、做10張效果圖等等，居然是他一個人的工作量。

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在他專門記錄上下班時間的本子上，去年4月份，僅一個月他的出勤時間就達到了276.5小時，只休息了4天，有7天日均工作時間超14小時！

而今年的1月16日-1月27日，本應該準備過年休息的時間他依然在上班，多數通勤時長在12小時以上，最少有兩天超過15小時！

這是一個什麼概念？除去上班路上的時間、吃飯的時間、睡眠的時間，基本就是在連軸轉！

再來談錢，3年老員工還加班這麼長時間，薪資總是要可觀的吧？

但是當他工資被曝光的時候，日站君真的不知道該說什麼了，2600元，在上海這個寸土寸金的地方，到手的薪資能否負擔得起房租都未可知！

算算時薪就更誇張了，以前面提到的一個月工作時長276.5小時為例，時薪只有9.4元？！到手工資與工作量的對比，公司相當於用兼職的費用同時僱了多個員工，這是恨不得把人的骨髓吸乾淨……

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事情引發熱議後，不少這家公司的員工紛紛出來繼續曝光公司的不合理之處，比如年終獎打了0.9折，好多人打0.75折，至於員工們被「打骨折」的年終獎，「反手一輛寶馬7系」，挺可笑的。

公司讓員工統一簽《自願加班協議》、軟磨硬泡讓你加班。

甚至用一些所謂的法律條款威脅員工加班！

還有人曝出來，設計師趙磊去世後，甚至有人在慶幸當時他在家裏而不是在公司，毫無人性可言。

可悲可嘆，這位設計師今年也才26歲，正是意氣風發的年齡。

設計師趙磊在親友的印象中，無論是生活還是工作，他始終以一個活潑、樂觀的精神面貌去對待，還經常進行體育鍛煉，曾經跟朋友說的「想休息一陣，停下來，好好想想未來的路」，然而這樣一個人卻被畸形的公司制度磋磨的猝死出租屋內。

看着趙磊工作日曆上的配文，「人的心靈是有翅膀的，會在夢中飛翔」，再想想公司還對外甩鍋，對內捂嘴的行為，只覺得無限嘲諷。

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讓人絕望的工作環境…

· 日本女社畜慘被職場PUA ·

一位名叫「ちえ丸」的白領小姐姐，在她的職場vlog視頻中，講述了自己慘被職場PUA的故事，引起了近300萬社畜人的共鳴。

凌晨2點30下班，凌晨4點還要邊吃東西還要趕製第二天開會用的PPT。

凌晨4點半是必須要休息的了，但由於長期高壓工作，ちえ丸患上了自律神經失調症，躺在牀上充滿了焦慮。

僅過了2小時，6點30分ちえ丸就從牀上「彈射起步」，8分鐘就梳洗完畢、用微波爐熱個速食早餐，拿起化妝品胡亂一塗，然後匆匆出門。

因為她如果沒有比上司提前30分鐘以上到達公司就會被上司咆哮訓斥，所以明明是8點上班卻要在6點45分出門。

長時間的工作本就讓ちえ丸感到疲憊，更絕望的是她的上司長期對她進行語言暴力：

「如果今天談不出什麼成果，你就去死吧！」

「你工作鬧着玩是吧，我殺了你啊SX！」「打死你也得給我做完，明天早上6點給我過來上班！」

這種讓人毛骨悚然的工作強度、工作環境，就是她麻木而痛苦的日常。

· 35歲日本女設計師「過勞死」 ·

去年4月份，日本新生代平面設計師西川友美因病離世，年僅35歲。

西川友美半路出家，在大三時才進入到專門學校學習平面設計，她悟性高、學習能力強，不但順利畢業還迅速簽約了業內著名設計工作室（10 Inc.社）。

在10 Inc.社工作期間，她頻頻獲獎，為我們帶來了一幅幅色彩絢爛、天真活潑的設計作品。

去年3月16日，西川還在社交平台上分享展覽中自己的作品，言語間無不透露着喜悦。

沒想到3月22日，西川就發布了新動態，說自己1個月前身體就開始出現狀況。

23日，西川很高興，因為自己的身體稍有些恢復，可惜這條動態的兩天後，她還是被緊急送往醫院，搶救無效在醫院逝世，永遠離開了這個世界。

· 這些設計師，認識的太晚了 ·

不止國外，2019年，紅點至尊獎、紅點獎的獲得者沈文蛟，熬夜後猝死，享年45歲。

或者你更熟悉他捍衛原創的精神，無懼抄襲者的生命威脅，憤而寫下上億閲讀量的《原創已死》。

還有當年連續加班1個月，猝死時僅24歲的奧美員工李錚。

當時的他剛剛畢業兩年，連續一個月沒休息，每天都是11點以後才下班，他去世前還開着工作QQ，一直掛在線上。

真心希望每一位設計師都能照顧好自己的身體！

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生命只有1次，沒什麼比這更重要了

最後讓我們來聊點粗俗的：工作是為了什麼？賺錢。

在當下，生活壓力，生活成本壓的人喘不過氣，所以為了未來的生活質量，儘可能的工作，正所謂「勤勞致富」、「多勞多得」。

回想一下，加班文化正是趁此時機成為了一種畸形的「潮流」。

比之更可怕的是，很多人對此已經麻木了，面對無意義的、過分有違生理的加班，也只能說一句「現在誰不加班呢」。

日站君不知道這樣的現象還會持續多久，但社會上已然呈現出「猝死年輕化」，希望每一位打工人都能注意自己的身體，工作是做不完的，你創造的財富也不一定是你的財富，被掏空的卻是你的身體，用命賺錢真的不值得。

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】