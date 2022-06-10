歐美風打扮被同事暗批不莊重　網民傳5招：露肉、貼身只可二揀一

剛進職場的新鮮人，穿着跟同事明顯不同，有問題嗎？一位職場小白上台灣職場平台「104職涯診所」發問，表示剛進職場，卻發現自己的穿搭跟職場格格不入，同事都是韓系風，但她偏愛歐美風格，穿貼身或有挖背洋裝，無意間聽到同事對她穿着有意見，該怎麼辦？職涯前輩建議，可以試着找中間之道，慢慢從學生風轉成上班族。或者可以周一至周四低調保守一點，周五放假前好好做自己。



職場小白求問，指最近剛進新公司工作，人資說上班的服裝不限，穿着舒適即可，但兩個禮拜以來感覺自己的穿搭在職場裏有點格格不入。她說自己私下的穿搭是屬於比較歐美風格的，可能會比較短或是比較貼身，有些有挖背的洋裝可能會太露，所以都會套個外套去中和一下感覺。

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她說，辦公室裏大部分女性同事都是偏向韓系小姐姐風比較端莊有氣質，所以感覺對於自己穿着都有點意見，有一次還不小心聽到其他同事在議論她的穿着，心裏有點小受傷，想知道新鮮人初入職場，應該要如何處理穿着呢?

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104職涯診所前輩回答，穿得不像自己很沒勁，穿得很像自己又一直被注視格格不入，可以試着找中間之道 ，例如：

．問同事都在哪裏買衣服，很好看是不是很貴啊，從他們買的牌子裏挑幾件自己比較順眼的單品；

．找歐美品牌的上班服，慢慢從學生風轉換；

．若覺得短褲裙子不夠短就不好看，那就穿長褲最保險；

．露跟貼身選一個，不要又露又貼身；

．最後，周一到周四稍微低調保守一點，周五/放假前一天好好做自己。



職場來抬槓Line友說，剛進公司不要急着做自己，審慎觀察小心行事不會錯的。 粉絲頁網友認為，佛要金裝，人要衣裝，職場上公司要有公司裝，穿便裝讓人感覺比較隨便，雖然自己很輕鬆，可是別人會感覺你很隨便，不拘小節，還是避免為宜。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】