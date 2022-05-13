同事｜「祝你好運」也不該說？8句話似是無害　高EQ人士卻絕不說

別讓無心脫口而出的話，成為社交殺手！有些話語看似無害，卻是「說者無心，聽者有意」。這 8 句絕對要避免的話，高 EQ 的人即使在閒聊，也絕對不會說出口。



工作時說出以下8句話，不僅有失儀態，更可能得罪別人而不自知：（按圖了解）

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1.「你看起來很累」

疲憊的人看起來毫無吸引力，佈滿血絲的雙眼加上一頭亂髮，脾氣暴躁又無法集中精神。說出這句話根本就在暗示對方處於這樣的狀態中，誰被這樣問了能高興得起來呢？

你可以這樣說：

一切都好嗎？

會說出「你看起來很累」，是因為想知道對方是否需要幫助，換個問法就能讓對方願意說出他的煩惱，也能顯示你的關心。

2.「你比以前瘦好多！」

說出這句話，豈不是暗示了對方曾經超胖而且毫無吸引力？！

你可以這樣說：

你看起來棒極了！

與其對對方以前及現在的外表做出無禮的評論，不如就坦率地稱讚對方吧！

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3.「他根本就配不上你」

即使你很想安慰剛剛失戀的朋友，也絕對別將這句話說出口。稍微思考一下，你應該知道這句話背後隱含的意思：你之前選擇和他交往根本就是一個錯誤！誰聽到這句話還會開心呢？

你可以這樣說：

離開你是他的損失！

這句話展現了你的支持，更同時避免了隱含的批評。

4.「你總是...」或是「你從來沒有...」

絕對沒有人「總是這樣」或是「從來沒有那樣」，聽到這句話的人會立刻緊閉心門，你後面接着的話對方一句也聽不下去。

你可以這樣說：

你似乎常常這樣做！

聚焦在事實，簡單指出對方的某個行為會造成你的困擾即可。

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5.「就你的年紀來說，你看起來棒極了！」

暗示對方邁向高齡，即使你是想稱讚對方，聽起來卻非常刺耳。

你可以這樣說：

你看起來神采奕奕！

完全不需要點出對方的年紀！

6.「祝你好運！」

這句話沒什麼錯，只是你絕對可以做出更好的表達，而不是暗示對方需要「運氣」才能成功。

你可以這樣說：

我相信你有能力成功做好這件事。

表示你相信對方有足夠的「能力」讓把事情做好，而非需要倚靠「好運」。

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7.「都可以」、「你決定怎樣都行！」

對方會問你問題，表示他重視你的回答。即使你同意對方問的問題，也不該給出這樣的回覆。

你可以這樣說：

對這件事，我沒有強烈的看法，但我覺得應該注意的是...

這樣的回答，即使你並沒有選邊站，還是可以顯示出你對對方的重視。

8.「至少我從來沒有做過這件事...」

這是句殺傷力很強的話。巧妙地將注意力從你現在的錯誤，轉移到對方在很久之前所犯的錯誤。

你可以這樣說：

對不起，我真的很抱歉。

坦率地為自己的錯誤道歉，才是理性的做法。

【本文獲「經理人」授權轉載。】