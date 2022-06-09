香港「蟬聯」外派員工生活成本最高昂城市　一原因仍力壓紐約倫敦

根據ECA International在3月進行的研究，香港連續第二年成為外派人員生活開銷最高的城市，台北上升一名到第20名。



過去一年物價上漲和貨幣升值，使香港再度蟬聯全球外派人員生活費最貴的城市，那裏的一杯咖啡5.21美元（約港幣41元），一升汽油3.04美元（約港幣24元），一公斤番茄11.51美元（約港幣90元）。

一起看看生活指數排名前二十的城市（按圖了解！）

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ECA International亞洲區主管Lee Quane指出：「過去一年，在其他貨幣走弱的情況下，與美元掛鉤的港元保持強勢，令香港繼續成為全球生活成本最高昂的城市。」

租金成本飆升則是倫敦和紐約入選前五名的原因之一，這兩座城市的租金分別上漲20%和12%。

儘管租金、汽車和公用事業價格大漲，但因在調查後期，坡幣相對於其他貨幣貶值，所以新加坡排名13。日圓走貶，也使得日本城市的排名全面下降，而人民幣升值推動中國大陸城市的排名上升，上海和廣州分列第八和第九名。

其他調查結果還包括：所有城市的油價比一年前平均上漲37%，黎巴嫩貝魯特的油價漲幅高達1,128%，伊朗德黑蘭燃料價格最便宜，每公升汽油僅0.09美元；受俄烏戰爭影響，去年排行榜上各大城市的食用油價格平均上漲25%；土耳其的安卡拉是世上生活費最低的外派城市，排名下降5名到第207名。

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ECA International的調查針對全球逾490個地點，分析消費品和服務成本，住宿數據也被考慮在內，並比較逾410個通常有外籍員工居住的地區租金成本。以下是生活費最貴的20個城市（括號內是去年3月排名）：

1.香港（2021年排第1名）



2.紐約（4）



3.日內瓦（3）



4.倫敦（5）



5.東京（2）



6.特拉維夫（7）



7.瑞士蘇黎世（6）



8.上海（9）



9.廣州（10）



10.首爾（8）



11.舊金山（15）



12.深圳（12）



13.新加坡（13）



14.北京（16）



15.耶路撒冷（18）



16.瑞士伯爾尼（17）



17.橫濱（11）



18.丹麥哥本哈根（14）



19.挪威奧斯陸（19）



20.台北（21）



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】