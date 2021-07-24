中年人生多一事不如少一事？7個40歲時應懂智慧讓生活邁向更自由

許多人會把 30 歲當作人生一大門檻，彷彿跨過了 30 歲，就該蛻變為成熟、事業有一番成就的人。然而，很多人生的大道理，似乎無法在 30 歲的階段體悟到。30 到 40 歲的族群，仍可能在這 10 年間在職場、人際上不斷跌跌撞撞，遇見挫折再重新站起來，最終領悟做人的智慧。



邁向中年，要領悟的人生智慧是甚麼？（點擊了解）：

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雖說犯錯的過程都是學習，但如果能在 30 歲、甚至 20 幾歲時，就學會 40 歲才能領悟的人生智慧，或許能少走很多冤枉路。曾在金融服務產業工作多年的自由撰稿人巴里·達夫雷特（Barry Davret）分享了 7 個 40 歲以後一定要懂的人生智慧，無論你現在幾歲，都可以放在心上，下次思考時或許有不一定的啟發，或至少不再錯判情勢！

1. 太在乎別人的眼光，成不了大事

很多時候我們在做決策時，都會考慮到「別人會怎麼想我」，擔心受批判、有損自己的形象等。但其實往往最後都沒那麼嚴重，只要你相信自己做的是正確決定，即便事後有閒言閒語，保持沉默、讓時間淡化輿論，或是勇敢回應都是處理方式。

不要耗費唇舌跟不值得的人爭辯。這件事是可以訓練的，你會發現幾次下來，你的心智將變得堅強，可以不顧他人眼光、勇敢做自己。

2. 把握當下！別假定自己還有「很多時間」享受人生

20 幾歲的時候，我們總假定自己還有大把青春，可以去完成想做的事，這是一廂情願，歲月是無情的。人們往往等到青春年華逝去後，才真正明白自己在地球上的時間有多麼短暫。

而隨著人生要承擔的責任越來越多，甚至發生突如其來的意外，都可能打亂這原本「自以為充裕」的時間。所以，想做什麼，現在就去做吧，別讓未來的自己感到後悔。

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3. 真正的「財富自由」是不靠別人

人們對變老的恐懼，一部分來自金錢。如果你需要依靠雇主，好讓你在帳本上保持闊綽，或在股票市場上站穩腳步，那麼你勢必會對經濟感到焦慮，隨著歲月的流逝，這種恐懼會加劇。

但如果你有自己的一技之長，即便哪天被人取代、沒有雇用你時，你都還可以好好賺錢供養生活，這才是別人偷不走的財富。

4. 多認識不同年齡層的朋友

除了同學和同事，可以藉由運動、休閒活動認識各種年齡層的新朋友，透過與他們相處，你可以從年紀輕的人身上找到熱情、衝勁；也可以從年長者身上學會沉著，以及寶貴的人生經驗。無論如何，注入新觀點總是好的！

5. 人際關係就像炸薯條，走味的薯條就別吃了

一段關係本來會有甜蜜期跟冷淡期，人際關係就像炸薯條，有時當它不再美味時，我們仍然會吃它，就像有意義的友誼或愛情遠去時，我們會抓住不健康、索然無味的關係，來填補空虛的社交生活。

隨著年齡漸長，我們都應該學著在獨處中找到了滿足感。戒掉不健康關係很困難，但如果你能在「選擇性的獨處」中找到樂趣，那麼當合適的人出現時，你也能成為更好的夥伴或朋友。

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6. 別執著於沉沒成本

當你轉換職涯跑道時，你可能會開始思考，「天啊，那我先前的努力、累積的地位不就白費了？」這種執著於「沉沒成本」的迷思在日常生活中相當常見，例如：持續在一個失敗的投資上投入資金；或是緊抓著一段變質的關係，只因為放不下經營多年的感情。

碰到這種情況時，你不妨自問：「即使我先前不曾投入這麼多，現在也還想這麼做嗎？」如果答案是否，就放下你所謂的成本損失，往前看吧。

因為過度執著於你失去的，就看不見等著你的未來。與其怨懟失去多少，不然花時間規劃未來，做自己真正想做的事。

7. 別執著於「有條件的快樂」

人生中某些時刻，能帶來巨大的滿足感，好比一年一度的慶生，或是等了好久的升遷、結婚、買房等。經歷這些之前，我們每天的日常生活，就相形乏善可陳。

但你一定也知道，那種快樂轉瞬即逝，而你必須奮力追求才能獲得這些「有條件的快樂」。如果，你可以換個心境，用心的過每一天，你會發現你的人生過得更輕鬆。即使是朋友的一通電話，與家人吃一頓晚餐，甚至自己做了一道菜、整理好房間，都可以很快樂。別執著於抵達終點，好好享受旅途中的風景吧。

【本文獲「經理人」授權轉載。】