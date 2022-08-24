入職即被邀入20個群組　過半內容與工作無關　事主嘆上班難以專注

現代人不只私人群組一籮匡，上班也有工作群組要加，一位剛換工作的上班族，上班第一天到公司就要求加入公司20個群組，讓他驚呆，向台灣職場討論區104職涯診所求問「公司群組快20個是正常的嗎？ 」是否應該快逃？專家建議先觀察，再檢視群組必要性。不少網友超有感，回應「群組多到放假時間也一堆訊息，好想念沒有智慧型手機的日子。」



求問上班族表示，最近剛換一個新工作擔任行政助理，剛進公司第一天就被加進各種群組，少說快二十個，主管說這些群組都跟工作內容有關。每天上班就是被Line的訊息各種轟炸，一個上午訊息就破百則，加入的群組有大有小，像是公司印表機設備商的群組、清潔公司群組、人事群組、自己部門的群組、整個總務人事部門大群組等。

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群組內的訊息也很雜亂，像是人力出勤的訊息、合作的體檢公司推出的新優惠方案、快遞公司回報收件資訊等，這些訊息應該有一半以上都跟工作內容不相干。有些大型公告會重複發好幾個群組，等於每天都要重複看一樣的訊息好多遍，覺得看得很累。詢問主管「每則訊息都需要看嗎？」，結果主管回「每一則都要看」。

這位上班族對此感到很痛苦，雖然已經把新訊息的通知關掉，但訊息一直湧入還是很煩躁，有些訊息又需要即刻看，不馬上看又會累積不知道幾十則，覺得這種溝通方式好沒效率，無法專注上班。 但想請問大家上班群組這麼多是正常的嗎？現在放假完全不想打開line，覺得壓力很大，是不是該快點逃？

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104職涯診所前輩回答，這可能是這家公司處理事情的文化，先花一些時間適應，慢慢地理出頭緒，適當的橫向縱向反映群組開立的適當性，並且向他們提出解決方法。

職場來抬槓Line友anne回應，大量群組訊息轟炸真的是會讓人壓力頗大，若久久不去看，又怕資訊量太大洗版，專案型的群組若不即時參與討論又怕跟不上進度…，建議將各群組以即時性（緩急）程度進行分類，哪些應該要馬上回覆或接收訊息，哪些下班前看過即可，緩解資訊接收上壓力。 FB粉絲頁網友也說，群組多到放假時間也一堆訊息，好想念沒有智慧型手機的日子。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】