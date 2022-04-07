加班｜慣性OT已成不成文規定？老細懂這原則　其實不用累人累己

不少公司都有慣性 OT 這條不成文規則。但我卻反其道而行，我的小公司是有「完成工作便早收工」這個不成文習慣的。縱然如此，我的同事依然勤奮工作。

今天半宅職薯就和大家分享早收工的管理哲學。



受帕金森定律啟蒙

在我十多歲，還在讀中學的時候，父親買了一本薄薄的書給我－《帕金森定律》。這薄薄的一本書，成為了我長大後管理風格的基石。

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淺談帕金森定律

在這裏先和大家淺談帕金森定律中兩個比較著名的部分：

冗員遞增定律

一位在工作上開始力有不遞的管理層人員，大致上有三個選擇：

第一，他自己申請辭職。但這條路是萬萬不可行的，因為這代表他的退休金或長期服務金會化為流水；

第二，物色另一位人員分擔自己的工作。但這條路同樣不可行，因這位新來的人員將來會成為他升遷的競爭對手；

第三，請來兩位助手，讓他們互相牽制競爭，自己則高高在上發司號令，地位穩如泰山。這條路成為他的最佳選擇。

大家可以想像到的是，這兩位助手在若干日子之後，又會每人找來兩位助手。機構人手因而膨脹。

但最弔詭的地方是，機構並沒有因此而增加生產力，反而因為冗員太多而互相製造工作給對方：督導工作、審批程序、人事問題……等等。令那位高高在上的「高層」忙得不亦樂乎。

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時間管理

帕金森定律另外一個值得留意的概念是：只要還有時間，工作就會不斷擴展，直接把所有時間用完。

中小企管理實戰

為了避免《帕金森定律》的詛咒在我的小公司中發生，我採取了以下措施：

工作最多分兩層：在職場中，工作當然需要審核，但是卻不能重重審核。所以每一件工作只會由兩層同事處理：生產層及審核層。

當每一位員工都發現自己所做的工作不會左改右改，最後經過四、五層更改之後變得體無完膚，他自然會更加花心思去創作；同樣道理，當審核人員知道自己就是最後把關的那一位，他必然感受到重責而盡力把關。

完成工作便可以早收工

根據實戰經驗，我發現如果讓同事完成工作便可以早收工，他對待工作的態度打從開始便會更加認真，以避免重做。

而且早點回家休息，第二天頭腦便會更加清晰，更具創意，能提出更好的構思。而到了真的工作量太多需要 OT 的時候，便會更加義無反顧，因為他知道這是必需要的 OT，卻非無意義的「磨爛蓆」。

結語

要營造這樣的公司文化，當然也有先決條件：人才遴選必須十分謹慎，確保每一位同事都是有責任感和拼勁的人，這是必須堅守的原則。若遇有態度欠佳的同事呢？那便必須做出果斷決定了。