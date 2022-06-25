穿搭｜職場新人著貼身裙上班被講閒話！3種單品百搭專業不出錯

職場穿搭，一直是個需要注意的小細節，尤其是在能夠穿「便服」的職場上，尺度的拿捏、衣服的整齊度，都是「專業度」的一種表現，近期在論壇Dcard上，就有女網友發文提到，自己因為上班穿搭風格和其他同事不同而被議論，內心非常不好受，希望其他網友能給她點意見。



女網友因穿搭被同事講閒話

在Dcard上，女網友發佈了一篇「因為穿搭被同事講閒話.. 社會新鮮人該怎麼穿」，內文提到，在新創公司上班的她，公司並沒有硬性規定要穿什麼衣服上班，而她本身的風格偏向是歐美路線，身上的單品相較於辦公室其他走韓系日系的可愛風格的女生，真的比較露一些，所以當她穿著小可愛或背心，外面也會搭一件外套，不過，即便她已經有特別留意尺度了，上班的時候還是會經常聽到她同事討論她的穿搭。

因為辦公室就只有她一個是走歐美路線的穿搭，和同事討論時尚的時候，也常會有搭不上話的小尷尬，有次她穿較貼身的洋裝，也聽到同事暗自討論：「到底是來上班，還是跳舞？」讓她覺得，自己有種被針對的感覺。

女網友在貼文中也附上了平常會穿的服裝單品。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

網友：穿搭還是要看場合

在看完了女網友的風格和上班穿搭單品，有不少網友都在下方委婉留言，認為畢竟是在職場上，確實需要注意一下尺度，提醒「感覺還是要看場合穿衣服」，即便知道自己的穿搭風格和其他人不同，還是可以找出適合的單品，「要跟別人不一樣，並且你也知道跟別人不一樣，但並沒有要改變這件事或是做出很明顯的妥協，就要有被議論的準備」更有網友語重心長表示，「如果今天是去吃飯去玩那沒有人會講閒話，但上班比較正式，如果我是主管，我多少還是會因為你的穿搭而去思考你的上班態度。」

職場穿搭3種安全百搭單品推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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上班穿搭參考：朴敏英-西裝外套

被大家稱為職場穿搭最佳代表的朴敏英，從先前的《金秘書為何那樣》、《她的私生活》到《氣象廳的人們》，每次的上班造型都能掀起女生模仿，常常在劇中穿西裝外套來塑造職場的俐落幹練。

喜歡日韓風的女生，可以在西裝外套內搭襯衫、T恤，若偏好歐美風穿搭，就可以找短版的西裝外套，或是具有挖洞、不規則剪裁的設計款西裝外套，內搭運動內衣、短上衣，耍辣和正式感，兩者都能拿捏妥妥。

上班穿搭參考：金智媛-襯衫搭配

可以說是打中每個上班族心聲的的韓劇《我的出走日記》，劇中金智媛的襯衫穿搭，無疑是最安全的上班造型了。劇中的她，除了最基本款的長袖襯衫外，還出現過短袖的襯衫，輕鬆穿出微正式的感覺，另外，她也會挑選具有設計的款式，不讓襯衫穿搭趨於單調。

日韓風的女生，可以趁著夏天的時候，多入手幾件短袖襯衫，寬版的設計，能夠修飾身形外，穿起來也會有種文青的俏皮感，歐美風的女生，就能選擇把襯衫當作外套，內搭運動內衣、短上衣或是塗鴉T，另外，加上頂棒球帽，也能散發出美式休閒的青春洋溢。

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上班穿搭參考：李聖經-針織單品

在韓劇《流星》中，作為娛樂公司宣傳組組長的李聖經，她的上班穿搭也是很值得參考的唷～善用各種不同色調的針織上衣，配上具有活潑色彩的外套，活潑又有朝氣。

日韓風的女生，可以選擇淺色系的針織單品，或是上方擁有較為文青、溫柔感的花樣，在歐美風的穿搭中，便能找有明顯羅紋直線條紋的針織單品，能將上方兩顆扣子解開（乳溝請稍微控制一下，不要露太多），搭配具有個性設計的項鍊，針織合身的特性，一樣能展現出一點小性感和女性曲線，又不會讓人覺得太over。

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