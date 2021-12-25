職場穿搭｜5個挑選眼鏡Tips讓整體造型更亮眼　修飾五官突顯品味

Black Eyewear 的創始人 Robert Roope 為大、小Justin、Lady Gaga 和Katy Perry 製作了眼鏡。所以你可以相信他會幫你挑選一雙合適的。



Robert Roope做了 50 年的配鏡師，直到他再也受不了了。他本身並不討厭當的配鏡師，他當然喜歡幫人們挑到一副最喜歡的眼鏡（《2001太空漫遊》巨導Stanley Kubrick不僅找他配眼鏡，還在他的多部電影裡請Roope幫主角挑眼鏡），讓他無法忍受的是九十年代末眼鏡設計枯燥乏味到把他快燜死了。

「所有設計都被金屬或塑膠長方形樣式給取代了，」Roope 在他位於倫敦Goodge街的 Black Eyewear門市後台回憶著：「這完全令人沮喪，光是自己的預測成真就痛苦的要死，並且與五六零年代的經典眼鏡設計相去甚遠。所以我決定自己來凸顯那時代的設計。」

作為一生收集了超過1000付經典款眼鏡收藏家，Roope挑出了六款開始了他的品牌與生意，而且一開始全是黑色（品牌名稱就是這樣來的），結果大受歡迎，因為它們是標誌性的、簡單的、不可思議的酷，取代了主流庸俗的款式，「提到眼鏡，就像你不能把車輪改成方形的，還是有一些規則要遵循，例如了解眼睛形狀。你必須堅持這一點。創造一副打破所有規則的極端眼鏡是行不通的。

他在2006年創業時最轟動的就是從柯德莉·夏萍本在《珠光寶氣》哪個黑框眼鏡為靈感，不論紳士、雅皮士或街頭音樂家都愛上了，他每年都會增加全新的六款，而且與時俱進，所以再街頭風潮大爆發時無數荷里活新星與饒舌歌手都愛上他那有點復古卻潮爆的設計，更是得到歐美GQ與Vogue在拍時尚大片時極為愛用的品牌。

儘管已經推出那麼多成功款式，但是Roppe卻表示每款都不見得適合每個人。可以肯定地說，當談到眼鏡和太陽鏡時，Roope他知道什麼可以讓配戴者出彩，甚麼事有戴等於沒戴，甚至大扣分。因此，為了讓你購買下一副（或第一副）有著更愉快的體驗，以下是他選擇合適鏡框的提示，靈感來自人們在選擇眼鏡時犯的五個錯誤。

眼鏡已經是穿搭的殺手級配件，５個Tips讓你不會買到不適合自己的眼鏡！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 不要在逛第一家店看到喜歡的款式就立刻買

由於眼鏡已經成為穿搭最重要的配件，許多沒有近視眼的人也都會配平光眼鏡。「如果您不熟悉眼鏡，並且正在尋找第一副眼鏡，請不要立即購買。當人們第一次來找我時，通常找一個戴眼鏡的朋友一起來幫忙挑選，我都會跟他們講同樣一件事情，今天先不要買！，」Roope 說。

「這可能不是最好的推銷方式，但我的建議是多看幾眼，多試戴幾雙，甚至用你的手機拍照，然後給自己時間考慮一下。您可能常常或甚至每天都戴著你的眼鏡，因此請做出正確的選擇。一旦你考慮過要買來戴，再回去店裡做出最後的決定。如果你不催促人們，他們會做出更好的選擇。」友善提醒：不要因為店員一直稱讚就買，不確定時可以先用手機拍下戴的樣子，回去好好考慮。

2. 不要別人戴起來好看，你就跟著買

「很多顧客人進來後，常常會拿出某張照片或IG上的圖片，想要購買類似款式，』Roope表示找到適合自己的眼鏡沒有要訣就是多看多戴，「與其在已經做出決定的情況下才去眼鏡行，不如慢慢來，要對適合自己 （別人戴是別人的Look）的風格抱著開放態度。

「約翰藍儂戴著小圓框眼鏡看起來很酷，但這並不意味著你也一樣。我創立了 Black Eyewear後，其實不會用一片又一片牆來掛價格級距與款式差很多的鏡架，這其實會讓客人因為霧裡看花反而感到疑惑，我們都是價格差不多的個性化設計，所以你不會被價格給迷惑。當價格都差不多時，你才可以真正考慮到讓自己加分的款式。」

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3. 不要抱著甚麼款式比較適合自己，又甚麼不適合的心態來買眼鏡

「針對你個人來說，如果你很輕鬆，慢慢挑，並且試著從不同設計想法來嘗試，你就有機會挑出讓自己出彩的款式。」Roope表示：「很多人都列出了對他們不起作用的清單，只能戴長方形鏡框、鮮豔的顏色不適合我、方形眼鏡讓我的鼻子很大…，他們有時對的，但很可能他們只是沒有考慮其他的。我們有超過 120 種不同的設計，顏色各不相同……你還要堅持只有一種適合你嗎？如果滿桌上都是不同形狀、顏色和風格的眼鏡，我們可以為你找到一些看起來很棒的東西。如果樂於『試戴』，你就有機會對結果感到驚喜。」

沒有不好看的臉，只有不好看的眼鏡！

4. 不要認為所有的銷售人員都不可靠

「許多客人對銷售人員常持懷疑態度。『他們是在硬賣嗎？』『他們是在告訴我應該要戴甚麼款式嗎？』 當然，這可能是真的，但肯定並非總是如此。」Roope提醒大家，「這也是我想要設立 Black Eyewear 的另一個原因，讓人們購買體驗變得更好。當我與客人討論時，我會不斷評估他們的臉型找出最適合他們的臉型的款式。我不想替他們做決定，但我可以幫助他們就最佳選擇做出明智的決定。我傾向於將眼鏡視為一種建築，我喜歡把他們的臉當成一個建築，臉、鼻子、眉毛、眼窩、兩眼之間的空間都構成的建築環境，每一項都當成挑選眼鏡的重要因素，然後把眼鏡當成造景的元素，一切關鍵在於符合建築環境中自然的輪廓，讓眼鏡看起來適合與優化臉的樣子，毫不顯得突兀。」

「關鍵在於傳達這樣的概念與怎麼發生，而且常常眼鏡只是一個故事的起點，有時客戶會告訴我他們討厭他們臉上的某個特定特徵，我會跟它們說：『聽著，你不需要隆鼻，你需要的是一個讓你的鼻子顯得更讚的鏡框。』沒有不好看的臉，只有不好看的眼鏡！」

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5. 考慮你的度數

如果你是配有度數的眼鏡境，一定會影響你的選擇，這要切記。「現在近視或遠視用的鏡片都可以有比較薄的鏡片選擇，常常太厚的鏡片配上再厲害的鏡架都會效果有限，特別是漂亮的大框配上厚鏡片常常是災難，但是有些款式卻非常適合厚鏡片。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：眼鏡已經是穿搭的殺手級配件，５個Tips讓你不會買到不適合自己的眼鏡！】