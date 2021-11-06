職場穿搭｜5個無腦上班、約會造型　恤衫、長褲、連身裙Mix&Match

每個月，女性總有幾天因為身體狀況，或是生活壓力引致的情緒問題，導致無論在工作上還是裝扮上都提不起勁，就是不想用腦，做個 brain-less 女人。但作為對自己有要求的現代女性，又怎能以頹倦狀態示人？



以下5個零失手的造型穿搭方法，當作上班服或外出約會的裝扮都適用，快點記起來，以後就可以變成 Mix & Match 的反射動作。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 白色襯衫X丹寧下裝

第一個不需要用腦子就能完成的，一定是白色上衣配襯牛仔丹寧下裝的搭配，這個經典而萬年不敗的造型，隨手打開衣櫃就能完成。上班日子或是準備出席約會的話，T-shirt 比較不適合，換上俐落的襯衫或法式上衣，再配上牛仔褲或中長牛仔裙，就可以升級成溫柔氣質的法式簡約系造型。

2. 黑色 T-shirt X 白色牛仔褲

除了白色跟丹寧搭配，黑白配當然也是少不了。黑色上衣跟白色牛仔褲，再配上一雙舒適度高的涼鞋或 kitten heels，瞬間就變成完成度超高的造型。若然擔心太單調的話，也可以戴上復古金屬大耳環，或是利用髮夾和髮帶，將飾物作為造型的點綴。

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3. 復古洋裝連身裙

若然你在早上準備出門時，發現真的沒時間的話，不如就直接穿上復古風的洋裝連身裙吧，髮型只要簡單自然的散髮就可以，手袋可以選擇可愛俏麗的 crossbody 迷你包或今年大熱的法棍包，鞋子方面更簡單，小白鞋就是你的零失手之選。換上後，你就會發現要變美美的，原來不太難啊！

4. 同色系搭配

匆忙出外時，造型的地雷位多數是色系配搭，一不小心就將全身變得五顏六色的。雖然很多專業造型師都說整身造型，最多可以出現三個顏色，但在趕急的情況下，也是會出錯的，因此同色系搭配就最穩陣了。全白色和全黑色的衣服當然輕鬆找到，亦可以利用不同的套裝來完成同色系造型，這樣就不會過於單調沉悶了。

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5. 吊帶背心X寬鬆裇衫外套

最後一個推薦零失手造型，就是吊帶背心和寬鬆裇衫外套的配搭，這個亦是萬年不敗的配襯方法，透過打底的小背心還可以展現微性感一面，穿上寬鬆裇衫外套後又方便出入空調地方，還可以因應天氣溫度來選擇外套的材質，創出不同變化。因為這個造型的實用程度很高，也成為小編經常使用的穿搭方法。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】