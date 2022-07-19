好老闆｜Airbnb員工在哪上班自己話事　CEO公開信一句話贏盡人心

「我能理解辦公室裏沒有人的焦慮，你怎麼知道員工正在努力工作？」Airbnb共同創辦人暨執行長布萊恩・切斯基（Brian Chesky）在公開信中這樣寫道：「對我來說答案很簡單：我相信你們。」



Airbnb於4月28日宣佈，員工將可自由選擇是否進行遠端工作，也可以在所在的國家或地區內自由搬家，薪酬將不受所在城市的影響。

對布萊恩・切斯基或Airbnb來說，永久的遠端工作本來就不是一件遙遠的事情。在新型冠狀病毒（COVID-19）期間，Airbnb經歷了上市、業務海嘯下跌，再重新反彈。2021年反倒是Airbnb歷史上最好的一年，營收比疫情衝擊前的2019年還多出25%。

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「世界在這段期間內變得更加彈性，特別在於人們選擇工作的地點。如果沒有這麽多人在Airbnb裏工作，我們也不會恢復得這麽快。」布萊恩・切斯基說。

根據Airbnb的數據顯示，在2021年下半年，有一半的預訂天數超過一個禮拜、20%的預訂天數超過一個月，大部分的旅行者/消費者是真正「住」在Airbnb裏。

除了宣佈全遠端的新政策之外，布萊恩・切斯基也公佈了細部的5項準則：

．可以自由選擇在辦公室或在家裏工作（除部分無法遠端的工作類型）

．可以在所在國家內自由搬遷，薪酬不會受到影響

．可以在環遊全球工作與旅遊（每年最多90天）

．將舉辦定期聚會（每季一次、一次一個禮拜；高層會更加頻繁）

．持續與高度協調的模式工作



還有一些其他的規則，像是公司將主要以美國太平洋標準時間為主、現階段不支援跨國搬遷（由於稅務等複雜性），以及以每年2大產品更新為主軸（5月、11月）工作。

「大多數的公司不會像我們這樣做，主要原因是稅務、工資與時區帶來的複雜性，但我希望Airbnb可以成為一個範例，讓其他公司也能提供同等的靈活性。」布萊恩・切斯基說，目前Airbnb在全球擁有6,000名員工，其中有超過一半的員工位於美國。

「我們希望招募、留住世界上最好的人才，而不只是在辦公室通勤範圍內找人。」布萊恩・切斯基說，「這個世界會變得更加彈性，而彈性，唯有發生在你相信團隊的成員時。」

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