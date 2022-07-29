搵工｜蓋茨分享48年前個人履歷　專家稱內容有3大亮點及1個缺點

曾蟬聯13年世界首富的微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates），近期宣佈將捐出所有財產並退出富豪榜，日前也在社群媒體上公佈自己18歲時投出的求職履歷，並笑稱對於現在的社會新鮮人而言「你的履歷看起來一定比48年前我的履歷還要好」。



而人力銀行專家也點出了履歷內容的3個優勢與1個缺點，社會新鮮人不妨借鏡這位世界前首富的履歷撰寫技巧。

蓋茨18歲的履歷究竟寫得怎樣？（按圖了解）：

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1111人力銀行網路事業群總經理張篆楷分析比爾蓋茨的履歷有三大優點：

第一點是「履歷特製化」，比爾蓋茨在履歷第一行寫上想要應徵的職務是「系統分析師」或「程式設計師」，並清楚標名應徵公司的相關資訊。張篆楷建議因應不同的企業及應徵職務，撰寫一份專屬的履歷會更加分；

第二點是「內容切合應徵職務」，履歷中舉出自身能力與職缺相呼應之處，像是會用PDP-10、Nova 1200等主流電腦以及ALGOL、COBOL等商用程式語言；再以過去經歷如曾建立交通工程管理系統、為補習班設計排課系統以及為波特蘭的公司設計薪資發放系統並獲利超過1萬元等輔助說明。

第三個履歷亮點是「明確的薪資資訊」，比爾蓋茨在履歷上註明之前的薪資為1萬2千美元，可讓人資在評估人選是否合適職缺的同時，也能同步將公司人事成本納入考量，以利後續的面試及敘薪。

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這份履歷中唯一的缺點是「不必要的個人資訊」，比爾蓋茨履歷中寫上自己身高178公分、體重59公斤。張篆楷點出這類的私人訊息和工作內容沒有關聯，且外商企業的履歷撰寫方式有別於台灣，多半不需要放上照片及個人隱私資訊。

根據1111人力銀行調查企業人資普遍認為新鮮人履歷最常出現的問題為「履歷內容未更新」56.6%、「內容錯誤連篇」47.3%、「履歷太簡短/隨便」38.2%、「敘述冗長沒重點」25.1%。張篆楷表示企業普遍認為的「求職加分祕技」前三名為：提前準備、積極自信、針對各別產業職務製作差異性履歷。

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