搵工｜「我為何要聘用你？」　即睇比爾蓋茨怎作出一次完美示範

面試是每家公司與應徵者相互了解的過程，儘管產業別不同、在處理面試的方式也會不同，但面試通常都會有一些「基本題」，例如自我介紹、專業技能、期望薪資、以及經常問到的「為甚麼想來我們公司」？



Stephen Curry 當面試官！比爾蓋茲如何回答面試常見的三個問題？

你曾想過嗎？如果身為創辦人的比爾蓋茲去微軟面試，會是甚麼情況？2020年10月13日，美國NBA球星Stephen Curry在自己的YouTube頻道上傳了一支與比爾蓋茲合作的影片，透過視訊訪談的方式，Stephen Curry蒐集了幾題公司面試中常見的「經典題」讓比爾蓋茲回答，希望他能夠給即將從大學畢業準備進入就業市場的年輕人，一些面試的建議。其中，比爾蓋茲被要求假裝自己是「應徵微軟的初級軟體工程師」，並說服柯瑞讓微軟聘用他。有趣的是，因應疫情，這支影片是透過雙方視訊合製的，正好符合現在許多公司的面試方式。

（YouTube截圖）

問題一：我們為甚麼要僱用你？Why should we hire you？

比爾蓋茲：你可以看看我寫的程式。我相當熱衷於程式設計，而且我寫的軟體程式遠比在課堂上學到的還要更多、更好。我也會隨著每個產品的不同而進步，我相信這可以體現我對於程式設計的野心；此外，我也適合團隊合作，儘管我在評論他人的程式時可能比較嚴苛，但整體而言，我很喜歡在一個團隊裏合作並制定出一個有野心的團隊目標，同時思考我們對於未來可以有哪些想像。軟體是個酷東西，而我想成為這一份子。

重點：

比爾蓋茲的回答，主要分為兩小段：一段講他的硬實力（軟體技巧），一段講他的軟實力（團隊合作）。這是面對這個常見的面試問題，非常好的回答方式。硬實力指的是專業專長、豐功偉業和技術技能。說明的時候，不需要長篇大論，可以先提及自己的作品，並用作品強調自己對於產業、對公司的熱情與專業度，用紮實的實作成績說服面試官。軟實力指的是你的情緒商數（EQ）、人際溝通和團隊合作。因為組織能夠運轉，大部分是需要人與人之間的合作，才能成功。因此團隊合作常常是許多公司看重的要點，在面試中強調自己樂於與他人合作，也是非常加分的選項。

問題二：你自認為你的優點與缺點是甚麼？你如何將這些特質融入，與團隊合作？How would you define your strengths and your weaknesses, how you can incorporate those into a team kind of aspect？

比爾蓋茲：我自認不是一個懂得行銷的人，也不適合擔任銷售人員之類的職位，然而我的優點是，我很喜歡構思一個產品的功能與特色，並把產品設計出來。為了做好產品設計，我研究了相關產業及相關產品的歷史，也從過去失敗的經驗中學習，因此我認為我相當擅長產品定位以及產品設計這方面的工作。我或許不適合成為一個做行銷、銷售、客戶服務的角色，但我很樂意與這樣的團隊合作。

重點：

這個問題的背後，其實隱藏的含意是，面試官想要了解你是否足夠認識你自己？面對自己的優缺點你是如何看待的？說明自己的優點時，強調自己為此做了哪些學習、或是否有相關的證明；而在說明缺點時，可以明確表達自己不擅長哪一方面的領域，同時強調自己樂意「與非自己擅長領域的團隊合作」，不但可以讓主管明白你不擅長的領域（避免日後讓你做相關的工作），也可以體現你對於團隊合作的積極性。

這裏補充說明關於「你的缺點是甚麼？」也可以怎麼回答：如果你的缺點是沒有耐心，你可以這樣回答：「我不是一個非常有耐心的人，因為我工作時總是想要快點看到結果。但往好處想，有時這樣的性格，可以幫助我快速達成工作績效。」這樣說可以讓面試官知道你的缺點，也能用正面角度看待它。如果你的缺點是鑽牛角尖，你可以這樣說：「我的缺點是，有時我會鑽牛角尖，別人會覺得我很龜毛。但事實上，是因為我對任何細節都不想放過，我想要追根究底。」透過這樣的說法，面試官會把你的缺點放下，轉而去好奇你是如何實事求是的。

相關文章：搵工｜面試時HR查問現時人工該怎回答？ 網民親授一招得體自保！

+ 5

問題三：你的預期薪資為何？What are your salary expectations for this job？

比爾蓋茲：我希望我能選擇薪水支付的方式。我樂意承擔風險，也認為公司前景很好，因此比起現金支付，我更偏好公司發股票給我。我聽說很多公司都會用高薪招募新人進來，但如果你真的願意對我好一點，請給我員工認股的機會。

重點：

在談及預期薪資時可提到業界其他公司的狀況，並為自己拉抬身價。至於比爾蓋茲選擇員工認股取代現金支付薪資的方式，是比較有創意的回答。可能他想要鋪陳出微軟是一間好公司，值得投資和終身與它一起奮鬥。這樣的回答也給年輕的應徵者一些想法，不要看短期利益，而要看長期發展，說不定剛開始拿的比較少，可是後來就越領越多。談到薪資，一般而言我們會比較礙於開口，有些人會說按照公司規定就好。這樣一來，就沒有爭取的機會了。我們可以先做些研究，或是問問產業的親朋好友，合理的薪資為何？對面試官說出你期待的薪資時，建議給出一個範圍，讓面試官有空間考量。

比如你可以跟面試官說：根據你的了解，這個職位再加上你的經歷，薪資通常會落在多少之間。請問這數字，有符合貴公司開出的職缺薪資嗎？這樣也可以互探底線。如果還不太了解，也不要信口開河。可以這樣說：因為我還不太清楚貴公司這個職位具體的工作細節，所以比較難以判斷。您可以告訴我，你們這個職位的薪資大概是多少嗎？這樣可以知道是否符合你的期待。

面試成功秘訣：讓公司知道你能為公司貢獻甚麼

Stephen Curry於影片後段也提到了一些關於面試技巧的總結：對於擅長的技能與知識可以有自信地提出來，至於自己的不足之處也會謙虛地表示還需要學習。最重要的是，讓公司知道你能為公司貢獻甚麼，便能提高面試的成功率。

相關文章：轉工｜同事陸續辭職此地不宜久留？ 留意公司12個狀況才做決定！

+ 25

相關文章：搵工｜見工時HR追問日後會否進修該怎答？ 網民提醒：誠實就輸了

+ 9

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「我們為什麼要雇用你？」面試3大經典問題，比爾蓋茲化身求職者親自示範回答】