西裝波鞋｜盤點5對Smart Casual必備款　除Converse還有這些推介

隨著觀念更加多元和開放變得更具創意和驚喜，眾男星出席頒獎典禮或紅毯，不再只是以一成不變的黑、灰或深藍西裝搭配皮鞋亮相，而是開始著用具備大膽、前衛剪裁或充滿時髦、流行元素的西裝造型，在這之中，搭配球鞋無疑是最入門也最萬無一失的選擇，因此，編輯準備了 5 雙適合搭配西裝的球鞋，只要把文章看完，或許也能讓你們將「西裝搭配球鞋」的穿搭方式應用在日常生活中！



西裝不一定要襯皮鞋才大方得體！西裝褲襯波鞋其實更新潮有型，以下5對返工波鞋讓你輕鬆Smart Casual~（點擊下圖看清！）▼▼▼

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Common Projects

說到適合搭配西裝的球鞋，相信大家首個想到的都是 Common Projects 的 Achilles 吧！高級皮革首先奠定了這雙鞋的質感，純白鞋面定調其精緻、高端的都會色彩，適當的楦頭寬度能有效提升腿部的視覺長度，燙金數字則替代 logo 成為顯眼而不落俗套的標誌，不論是搭配全套西裝，還是走休閒正裝的 smart casual 風格，這雙 Common Projects 的 Achilles 都毫無疑問是最佳的選擇。

Article No. x Second/Layer

Article No. 有著來自 LA 的輕鬆寫意，在質感上卻絲毫不輕鬆以待，總是能做出最完美的輪廓，有著當代的簡約和俐落，因此無論是搭配牛仔褲還是西裝褲都可以成立，本次再攜手由同一群人創立的 Second/Layer，將 SC 用在短外套上的版型設計，用在西裝褲上的剪裁技術，以及對於高端休閒服裝的視野以最契合的方式吸收，創造出這雙有著瀟灑愜意精神的精緻鞋款。

Converse

當你想找適合搭配西裝的球鞋，但又沒有太多預算去找精緻的高級鞋款，請了解，永遠都有 Converse 這個選項。Converse Chuck Taylor All Star High 全黑配色堪稱是正裝球鞋的代名詞，它有著球鞋的舒適和便利，出入重要場合卻絲毫沒有失禮的可能性，全黑高筒的特質讓它看起來就像一雙常與西裝為伍的皮靴，再加上楦頭的寬度也十分恰當，與合身的西裝褲勢必能帶出完美的腿部曲線，推薦給追求物超所值的讀者。

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Golden Goose

Golden Goose 一直是將高端球鞋和潮流元素巧妙融合的能手，來自義大利的高級皮革和工藝讓 Golden Goose 本身就具備不容置疑的質感，在掌握基本質感的前提下，品牌將星星這個十分普遍的符號化做自己最經典的標誌，並使用了在當時十分大膽卻具前瞻性的仿舊元素，讓這款「天生髒」的球鞋成為轟動一時的鞋款，如果你喜好在成熟莊重的西裝穿搭中增添一些流行色彩，Golden Goose 勢必能滿足你，不過切記，在配色上必須選擇白、灰或深藍，才能在提升時髦感的同時不流於俗套！

Converse x fragment design

或許上述所介紹的鞋款皆是搭配西裝非常好的選擇，不過如果有一雙球鞋天生就是為了搭配西裝而被創造，那麼不選擇它實在說不過去！由 Converse 攜手大家最愛的 fragment design 一同創造的 Chuck Taylor All Star ’70 「Tuxedo Pack」，觀其名便可知它們就是最純正的「西裝球鞋」，其中全黑款、黑色條紋款及灰色款皆以西裝常見的斜紋毛料打造，後跟的綢緞細節也呼應了西裝的「翻領」設計，剩下的白色款則使用婚紗常用面料及蕾絲細節作為鞋身材質，編輯認為，不論是從質料、外型設計還是與西裝的搭配性來看，「西裝球鞋」的美名無疑是實至名歸。

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