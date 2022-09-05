衰老細｜求職者CV用來墊枱、當廢紙？上司不聽勸堅持離譜習慣
撰文：風傳媒
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求職者挑選工作時，除了將工時、薪水納入考量外，公司的人員流動率也是重要的參考指標。
有網友指出，公司的人員流動率高，常常會換新人，但主管面試後的一項習慣，卻讓他相當困擾，該篇貼文一出，也引起網友不滿，直呼「超級不尊重」。
這個老細是太環保，還是根本不當別人的私隱是一回事？（按圖了解）
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有名網友近日在Dcard工作板發文表示，公司人員流動率很高，經常面試新人進來，HR離職後，改由自己的主管身兼二職，接下HR的工作，但該名網友最近發現，主管會把別人的履歷、自介等資料當廢紙使用，「坐附近的同事都看不下去，有時候會提醒他，但他還是依然故我，我自己看到都會拿去碎掉」，他擔心，如果有天自己離職，履歷資料也會被拿出來當廢紙，主管的行為「真的很糟糕」。
該篇貼文一出，多數網友都留言表達認同：
．「這個會有個資法（個人資料保護法）的問題吧」
．「所以公司流動率高啊意外嗎」
．「好無言喔，這是個資耶」
．「流動率高還是趕緊離開比較好，通常這種公司都有很糟糕的主管／老闆存在」
．「無法想像用心準備的履歷被人當廢紙欸，超級不尊重人，這樣的HR，出走不意外」
還有不少網友分享類似遭遇：
．「我前主管也是這種白眼狼，甚至把公司跟廠商合作的文件（機密）當廢紙利用，如果可以，很想問問她們的腦袋在幹嘛」
．「讓我想起來我第一份工作，履歷跟作品印了十多頁，後來上了發現被主管拿去墊便當」
．「我曾經就在前公司看到我自己的履歷被亂丟，超無言，趕快撿起來帶回家」
．「我們主管收到履歷，會丟群組問大家意見，前輩們每個新人的履歷都看過」。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：公司流動率高、常換新人！他曝主管1習慣，網友秒懂直呼：不意外】