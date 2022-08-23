衰老細｜雖無過錯卻也無法令你成長　上司有這6徵狀代表你跟錯人

在職場上，上司扮演了非常重要的管理、調度角色，強大的領導能力能夠帶領公司持續成長前進。但換句話說，若公司內有讓人感覺很伏、領導能力不佳的上司，小則影響團隊工作情緒和產能，大則可能傷害到企業本身。



《Entrepreneur》網站列出了 6 大跡象，教你判斷是否遇到了「衰老細」。

「衰老細」到底有甚麼特徵？（按圖了解）

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1. 自私的領導風格

這類的領導者總是以自我為中心，而不是團隊，他們的付出、想法或是努力目標都是為了自身的利益，並且讓自我感覺良好、滿足虛榮心。

《Entrepreneur》指出，這類的上司會用「追求公司最好的利益」來包裝想法和決定，他們認為，有了上司的頭銜就表示自己所做的事情都是正確的，團隊成員的建議他並不在乎，並且會把成功的功勞攬在身上，更糟的是，會把失敗的鍋甩給別人。

在這樣的領導之下，將會阻擋團隊的創意和創新，創造一個壓抑的工作環境。

2. 拒絕改變

當團隊在糟糕的領導之下，新的想法、建議或改變都可能被拒絕，團隊比較難有機會成長。而這背後的原因來自於上司不願意踏出舒適圈，認為成長是不切實際的，因此滿足於現狀，覺得若是現行做法沒有大錯誤，那又何必去改變？

這樣的結果就是，上司的狹隘思想讓他們無法看到新機會中蘊藏的潛力，同時也不願意承擔改變必要的風險，會使得公司停滯不前，無法因應瞬息萬變的市場，失去競爭力。

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3. 只畫大餅卻不行動

許多「衰老細」都有這個狀況，就是時常給團隊美好的願景和想像，但大部分的時間都沒有實際行動，他們可以很快地命令下屬或是做出決定，但是當要實際執行工作時，早就逃得就不見蹤影，或是常常希望可以抄捷徑，用最快的方式完成。

背後原因在於，這樣的上司缺乏責任心，在自律、專注和執行力方面也做得不好，要自我管理都很困難，更別說是管理整個團隊，或是帶領團隊達到目標，也讓他們成為糟糕的領導者。

4. 無法接受批評回饋

「衰老細」通常沒辦法接受任何形式的批評，並且把任何回饋都是為針對其個人，或是在挑戰他的權威，就連有建設性的批評都會惹怒他，認為面子掛不住。

這樣的結果就是，領導者周遭會只剩下阿諛奉承、永遠都只會唯命是從的「yes men」，造成惡性循環，讓他不斷認為自己的想法是對的，而忽略了真正的問題。若是團隊中的問題一直無法被解決，那麼團隊的成員也無法成長。

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5. 不按照公司的核心價值行事

對一間企業來說，核心價值、文化是整間公司的基石，同時也是所有決定的「過濾器」，影響着決策，並引導着員工和團隊前進，更是大家的動力來源。

一間企業的核心價值有多重要？Zappos 前執行長謝家華（Tony Hsieh）曾被問及，如果能夠從頭經營他的公司，他的做法是否會和當初有所不同？他回答，他會從 Zappos 創立第一天就定義公司的核心價值，而非直到大約 5 年後才做這件事。

又例如台積電創辦人張忠謀就明列了誠信正直（Integrity）、承諾（Commitment）、創新（Inovation）、客戶信任（Customer Trust）等 4 點作為公司的核心價值，並將其與公司經營作緊密的連結，作為公司全員的行動指南。

但是，當領導者的行為違背企業價值，或是不照着這個價值作出決定，就會對公司產生影響，最後帶來負面衝擊。

6. 無法激勵他人成長

除了團隊運作之外，激勵下屬或員工成長、並且幫助他人也成為管理者是上司的重要工作。若是領導者沒有理解這一點，就無法打造一個能夠讓員工能有所成長的計劃或環境，他們只能讓公司維持在「生存」的狀態，無法激發團隊成員的潛力。

總的來說，有很多原因會導致企業的失敗，但不論問題為何，最後都會歸結到領導能力差。領導力可說是企業成敗的關鍵，更是成功企業與失敗企業間最大的差別，永遠要記住，「沒有事業的問題，只有領導問題」。

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