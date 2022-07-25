衰老細｜「為何公司不准再WFH？」4種答法　判斷你的上司質素如何

這兩年因為新冠肺炎疫情，許多企業避免辦公室群聚，都改為在家遠端工作。如今各國逐步解封，有些企業就要求員工必須要重返公司上班。但對部分員工而言，或許會希望可以維持在家工作的狀態，而該怎麼說服這樣的員工回到職場，更反映出了身為上司的智慧。



大家可以由上司應對不能夠WFH的態度來看看他是否一個「一流上司」（按圖了解！）

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根據日本媒體《PRESIDENT Online》報道，當有員工問起「為甚麼非得到辦公室上班不可呢」，此時高層回答的方式，就能看出這個上司是屬於「三流上司」、「二流上司」、「一流上司」或者「超一流上司」。

如果帶怒氣反問員工「那又有甚麼非要在家工作不行的理由」，並未確實回答到員工問題，而且還在回答中參雜個人情緒，那就屬於三流上司的類型。這種人多半不夠聰明，腦中想不出好答案，且這樣的回答態度，往後也容易釀成紛爭。

如果僅僅表示「這是公司的命令」，撇清自己責任的人，屬於二流上司。這類種人不容易得到部下的信任，就算真的是情非得已，也應該在回答中做到「表達自己的意見」及「將決策背景和理由加以說明」的程度，例如回答「之前是因為意外狀況，才會一時更改方針，但其實還有一些勞工權益，或工作上保密細節需要檢討，所以現在必須採取慎重的態度」，就能大幅改變員工的看法。

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至於一流上司，則會好好說明原委，例如「大家一起工作，有任何狀況時比較能夠作出反應，是最有效率的作法。而且大家在同一空間交流，比較能夠促進彼此的成長」，讓員工覺得有來到辦公室上班，大家互相打拚的價值。如果員工還是不想來辦公室，這類上司也會試著以「那先來兩週看看」之類的方式交涉，儘可能說服員工接受。

而比這個更優秀的「超一流上司」，則會把這種時候當成一個機會，找尋改革公司的方法。例如在被問到「為何要來辦公室上班」時，以放鬆的態度反問員工「你覺得該怎麼做，大家的工作效率才會更理想呢」，藉此試著挖掘出好點子，並且在考量到員工全體及長期對策下，一舉改善公司內的風氣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】