進步｜花時間進修不如先多閱讀　7個成長道理　30歲後一定要明白

不論你到了這個年紀了沒？都值得看看這篇文章，早看懂，少走人生的冤枉路！



「三十而立」，對許多人來說，30歲是人生的轉捩點，在這個階段，你因為前面人生經歷的積累、磨練，開始有了自我獨立的價值觀，不再像年輕時那樣那麼容易被外界的人事物所動搖，來自上海的心理諮商師宋曉東最近發行新書《此刻，告別你的混亂人生》（點這裡購書），看準現代人在庸庸碌碌的生活中，容易感覺到迷茫、失去方向感，甚至覺得人生不盡人意的低潮，作者透過文字，盤點30歲之際會悟出的7個人生道理，教你如何跨出現在的困境，正向面對未來。

以下的人生道理，似是易明，但捫心自問，做到的又有多少？（按圖了解）

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只有不斷嘗試，才能找到自己的人生使命

一個人找到自己的人生使命並不是一件容易的事，需要不斷嘗試、不斷試錯，在這樣的過程中也會對自己與想做的工作更加了解，畢竟每個人都需要經歷一段漫長的職業生涯探索期，如果暫時沒有找到你的人生使命也不要著急，繼續嘗試下去一定會有結果，關鍵是「你要相信自己一定能夠找到」。

做事情光感動自己還不行，還要感動上天

有的人追求的是生命的高度，希望可以在一個組織中獲得更高的職位和頭銜；當然也有人追求生命的深度，透過自己的努力成為某一領域的專家，即使過程中難免不順，覺得自己已經盡力到問心無愧，但你只感動了自己，並沒有感動到上天，唯有持之以恆努力，不要放棄才是最終之道。

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完成勝過完美

你擁有完美主義？在意完美固然很好，但有時候苛刻要求反而會讓自己開始害怕失敗，變得不敢嘗試，如果願意轉個念，與其完美，不如先信奉「完成」，當機會來臨立刻抓緊，再慢慢改善。就像寫一篇文章，可以先把文章初稿完成，接著再慢慢修改潤飾。所以如果你有一個不錯的想法，千萬不要等到準備到100%才去執行，因為那時機會可以早已不再。

讀書是對自己最好的投資

許多人離開學生生涯後就鮮少閱讀，但養成讀書的習慣會讓你受益匪淺，不僅可以帶來精神上的愉悅，還能促進個人事業的發展，就像作者說的，當他壓力很大的時候，他喜歡一個人躺在床上，看著一本自己喜歡的書，此時的自己會感到非常療癒。同時，比起去外面報名各種培訓課程所需的花費，改成閱讀相關的書籍，不僅成本更低，書中的知識也很有系統。

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成長比賺錢更重要

年輕時總是想要趕快賺到錢，但作者想要提醒大家「成長比賺錢更重要」，唯有把握年輕時候的歲月多花點心力提升自己，隨著日積月累，你也在無形中提升了自己的身價。

要花時間去經營自己的家庭

30歲，差不多是大家邁入家庭的階段，一個家庭就像一個團隊，如果一個人走得很快，只顧自己，這樣的家庭根本無法長遠經營，唯有付出你對家庭的愛，花時間用心經營，才能獲得家庭的溫暖反饋。

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上天欠你的，一定會還的

每個人的人生都是獨一無二的，有的人在眾人眼中是「人生勝利組」，好像這輩子都過得一帆風順，有的人則總是在低谷中徘徊，甚至因為生活所遭遇的打擊讓自己懷疑活著的意義，但只要堅持下去，因為那些過去都是養分，等你有一天過得幸福又精彩，再回頭看看當年的自己，你會發現，上天欠你的，都會還你的」。

宋曉東，《此刻，告別你的混亂人生》（台北：高寶，2021）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：獻給對這個世界總感到迷茫想逃避的你！30歲後才會明白的7個人生成長道理】