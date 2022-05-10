失業｜從事哪些職業　中年後難找工作？網民皆指向這「高薪行業」

人生若不巧碰上裁員或轉職不順，甚麼職業中年失業最可怕？一名邁入中年的網友思考這問題，PTT鄉民紛紛提出看法，而且多數認同是一個「理組高薪職業」，可能會不願接受比老本行低薪的工作。



該中年網友在PTT以「甚麼職業中年失業最恐怖」為題發文表示，早前正逢他的40歲，感嘆近來大環境欠佳，憂慮中年人生如果遇上職業轉折點「失業是不是很恐怖啊？」，在市場缺工情況下，有專業技能的水電、木工等等或許不愁機會，求問「甚麼職業中年失業最可怕？」

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網友紛紛拋出：

．「軍人」

．「職業運動選手」

．「私校老師」

．「約聘僱人員」



不過，最多人認為是「工程師」，原因在「工程師很多老了都眼高手低，很難找本來薪水低的工作」、「收入曾經高過會拉不下臉做比較低薪的職業」、「身邊好幾個例子，最後只能開taxi（計程車）」，更點名「純軟工程師中年失業真的慘」。

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其次是職業軍人，網友寫出理由「軍人被汰除就慘了」、「軍人會強迫退伍」，但也有人反駁「軍人大多壯年就退伍，哪來中年失業」、「軍人當保全，大不了開車」。

部分網友覺得不論職業，中年失業碰到一些狀況都會很有壓力，「只要沒錢失業都很可怕」、「怕的是糜爛太久懶得勞動」、「買房的人」、「滿手貸款的人」和「買股All In的人」；另外，還有人看的很開「失業有啥好怕，大不了跑熊貓、跑Uber」、「身上沒房貸、車貸、小孩，怎樣過都爽」。

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