財務自由｜別再嫌理財很煩！實踐斷捨棄5招　提升儲錢、投資效率

近年家居設計及潮界流行極簡主義（minimalism），除提升收納空間及美感、一屋無印傢品及簡約衣着外，要實踐極簡主義內涵，你更可以從理財態度及方式入手，由外到內達致真正的「斷捨離」。



奉行理財極簡主義可減省開支，亂七八糟嘅賬目從此化繁為簡，個人財致狀況一目了然，節省時間及心機，助你作出更精準的理財決策，加速儲錢。

理財方法越是簡單，大家越易有動力作長遠計劃：（按圖了解）

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以下是5項極簡理財建議：

1.用網上賬戶代替紙賬單

你每月收到幾多份電費單、水費單、管理費單、電話費單、上網費單、銀行月結單？每次閱讀賬單後，到底應該丟掉，還是好好存放？賬單上有個人資料，你須將它碎屍萬斷才放心放入垃圾桶，費時失事，不如轉用做網上賬戶，環保之餘，亦方便儲存及隨時查閱賬單。

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2.取消不必要理財戶口

香港銀行網絡分兩大派系，分別係𣾀豐 / 恒生系，以及中銀、東亞等中資組成的銀通系。要用盡兩大派系的ATM及服務，你必須要有兩個或以上銀行戶口，再加上因信用卡、按揭、借貸、強積金等而申請的賬戶，單是記密碼和睇月結單都使人頭痛不已。不如乾乾脆脆，取消不常用的銀行戶口及信用卡，既容易管理，亦避免「唔覺意」被銀行收手續費。

3.用理財app整合戶口

取消不必要的戶口後，你可以用坊間的智能理財app整合餘下賬戶，一app查閱所有戶口開支，實現簡易理財。

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4.減少不必要開支

一日一杯Starbucks，一年開支隨時過萬蚊。啡咖癮好難戒？不妨學習自己沖，有情調之餘，長遠亦節省不少。其他經常性開支如健身會籍、串流或收費電視戶口，以至家中衣物、玩具、雜物等，都可能是你執行「斷捨離」的目標。

5.用長遠投資代替短炒

如果你自問是股神，可不必理會此項。但不多數人都只是營營役役的打工仔，在股市也只是小散戶，每日上班花去10小時，能夠𥄫住股市的時間實在有限。

與其在起伏不定的股海浮浮沉沉，不如集中做長期而穩健的投資，如買藍籌股、ETF等。做長遠投資，回報率未必比短炒好，但勝在簡單、風險低，你毋須日日費神睇實個市，減少心理壓力，不怕影響日常工作效率。

揾錢本身已經是一種煩惱，管錢的麻煩程度猶有過之。要享受真正嘅「財務自由」，除了要有充裕財富，令你毋須為口奔馳，亦要有一套簡單而有效的理財方法，令你不再為管理財富而大費周章。

【本文獲「Planto」授權轉載。】