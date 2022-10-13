比較「展望未來」　中年人更勝年輕人？3個原因令新一代心很累

最近和幾位年輕人聊天，他們竟不約而同的表示「心很累」。



今天半宅職薯就和大家討論「心很累」的原因，以及作為上司老細的可以怎樣改善下屬這狀況。

未當上「未來主人翁」，心卻早已很累，現今的年輕人究竟發生了甚麼事？（按圖了解）

+ 6

為何年輕人竟會「心很累」？

很直接的想，年輕人應該是充滿朝氣，滿腔熱誠，對世界充滿好奇的一群。但事實是不少只有二十多歲的年輕人已經覺得「心很累」，我認為是出於以下原因：

工作沒完沒了，看不見盡頭

很多工作都有一種沒完沒了的特性：一開工，工作便湧過來，電話短訊響個不停；剛剛完成這位客人的要求，另一位客人又會立即打電話找你……總之永遠無法把工作完成，內心永遠處於追趕之中，卻看不見盡頭。

這種狀態會使員工希望放長假，避開這惡劣環境。但越是放假，返回崗位時便越難適應。一想到返回公司便要沒完沒了的戰鬥，自然會覺得「心很累」。

原地踏步，無法進步

我最近出席一個公開講座，講座完結之後有聽眾對我說：「我任職保安工作多年，自問勤奮努力不怕蝕底，可惜我學歷不高，用電腦也不太在行，彷彿每天都在原地踏步，覺得很累。」

努力工作卻無法改善薪酬待遇，彷彿每天都在空轉，自然覺得「心很累」。

人事複雜，無法脫下假面具

大多數人都要帶着幾副假面具上班：對客人要戴上笑臉的面具；對上司要戴上服從的面具；對同事要戴上合群的面具……等等。

由早到晚都在扮演一個不是自己本質的人，結果不是覺得「心很累」，便是感到迷失自我。

相關文章：是年輕人不濟還是老細思想停滯？上司要求放工都回訊息只代表他…

+ 16

那麼作為上司老細的，又可以怎樣改善同事「心很累」的狀況呢？我有以下幾點建議：

工作總要有完成的一刻

作為上司老細的，有時要製造一些喘息空間給同事。舉一個例子，你手上有三件工作，預計每一個月要完成一件。你先不要一次過把三件工作交給同事，卻要每個月給他一件工作，並在每次完成之後給他兩天「放空期」，讓他感受完成工作的愉悅輕鬆，之後才把新工作交給他。

讓同事不斷學習新技能

很多大公司都有內部調動機制，讓同事涉獵不同工種，在提升他們技能的同時，又讓他們對工作保持新鮮感，更能為公司帶來新意，一舉多得。

即使是中小企，上司老細也可以讓每一位同事都循序漸進地 學習其他同事的工作。同事一職多能，累積有價值經驗及不斷進步，對每一個人都有好處。

減少不必要會議

同事要對外見客經已夠累，如果還經常開不必要的漫長會議，迫使同事戴上假面具，會耗損他們的心力。

所以會不是不開，而是須要言簡意賅，給予同事最多時間空間去執行。

結語

話說回來，年輕人覺得「心很累」其實可以理解：二十多歲的年輕人，發現還有幾十年要過同樣的生活，自然覺得「心很累」；三、四十歲的人，上有高堂下有妻兒，他們都在掙扎求生，沒時間再去想甚麼；五、六十歲的人，工作駕輕就熟，不求轉變但求退休，反而對未來充滿盼望。

【延伸閱讀，更多年輕打工仔心聲】

世代矛盾｜年輕就是原罪？ 當一蟹不如一蟹成永續時代議題…

+ 3

【辭職】上司朝令夕改、脾氣差最虐心？ 9種老細行為隨時激走人