財務自由｜實踐提早退休！這男堅守10大原則　35歲累積100萬美元

上班族拼40歲前退休可行嗎？美國一位理財達人Steve Adcock和太太做到了。他們既沒有繼承大量財富、也沒創業。2016年，當時35歲的他和小他三歲的太太從上班族身分提早退休時，連副業也沒有。他們兩人在資訊科技業工作，累積到87萬美元後，靠着投資操作的幫助，淨值不久後就增加到100萬美元。



《CNBC》報道，Steve Adcock說，他並非含着金湯匙出生，他和太太也沒創業或繼承大筆資金，但兩人以老派方式積累財富：努力工作，並運用策略性的金融操作，為提早退休布局，在工作14年後達成退休目標。

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以下是他謹遵的10條原則，幫助他避開沒有意義的活動：

1. 他沒聽「跟隨你的熱情」這項建議

Adcock認為，人們的熱情通常偏向創意領域，但做這類工作不見得有足夠收入付帳單，根據優勢選工作，反而能過好生活。

例如，他對攝影有熱情，但是他擅長的是電腦科學。2004年他擔任軟件工程師的起薪為5.5萬美元，2016年時薪水已超過10萬美元。

他說，人們有可能找到結合愛好又領高薪的工作，但機會比人們想像得更少，何不用自身專長建立事業？

2. 從百萬富翁身上學習

Adcock的職涯中曾與許多富人合作。但他並未嫉妒他們，而是效法其作為。

他的學習對象之一是初入職場時共事的布萊恩，布萊恩比他大幾歲，即使已是百萬富翁，開的車卻是一台服役六年的本田Accord，戴着便宜的Casio手錶，也不穿名貴衣服。

Adcock說，布萊恩總是第一個到辦公室的人，從不捲入職場政治鬥爭，且經常自願承擔更多責任；他並非為了錢而工作，而是透過投資和控制支出累積財富。

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3. 不再跟習慣失敗的人當朋友

Adcock認為，如果只與喜歡在酒吧喝酒和愛花錢的人相處，「近朱者赤」，你很可能也會那樣大手大腳消費。

他說：「我透過升級朋友來升級我的生活。我與辦公室表現最好的人連結，花額外時間與比以前更成功的人共處，與他們建立關係。他們的習慣影響了我，我們互相激勵。」

他因此開始更妥善地運用金錢，會定期加班，並要求加薪和升遷，就像高績效人才那樣。

4. 充分利用勞工福利

Adcock也善用勞工福利存退休金。他提撥部分薪資到401（k）退休帳戶，並獲得僱主一定比例資金贊助，他也推薦參與健康儲蓄帳戶（HSA）等公司提供的儲蓄方案，HSA存款可用於支付符合規定的醫療費用，且享免稅優惠，存款餘額還可以轉為免稅退休金。

此外，把握公司提供教育和培訓機會，提高專業技能，可為將來的升遷與加薪機會鋪路。

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5、頻繁跳槽

換工作通常是提高薪資的最簡便之道，因為在應徵過程中自然得談個好薪水。

Adcock 14年內換了五次工作，每次換公司時，薪水至少會漲15％~20％，遠遠超出多數僱主因應通膨調漲的3％。但他提醒，至少在一家公司待一年再換工作。

6. 設定自動扣款

他為401（k）和Roth IRA個人退休帳戶設定自動扣款功能，也設定自動轉帳到證券戶，確保每筆薪水都會存下一些錢，並自動扣繳水費、電費及卡費等帳單費用，避免滯納金、利息和其他罰款。

7. 不背卡債

美國人的卡債累計超過8,400億美元。由於信用卡利率極高，卡債是所有債務類別中最糟的一種。

Adcock連一美元的信用卡利息都沒付過，寧願欠父親錢也不背卡債。他相信，信用卡會讓花錢如流水般容易，這是種可能迅速失控的消費習慣。

儘管他仍會因為方便而使用信用卡，但每個月一定繳清當期卡費，「這是我能夠在30多歲退休的一大原因」。

8、不亂花費

Adcock指出，鄰居買了一台新車、新船或新房子不代表你也得買，避免物質比較的最佳方法就是專注在自身目標上。

他說：「我和我太太每晚外出遛狗時都會談論對未來的期待，這有助於我們保持目標、專心致志。我們不讓別人的消費習慣影響我們。」

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9. 推掉酒攤等邀約

Adcock職涯初期常和同事去酒吧喝幾杯，每次都要花上70至100美元，累積下來一個月就噴掉350~400美元。直到有天他開始推掉這類邀約，將省下來的錢拿來投資，這幫助他在35歲存到「第一桶金」。

他說，要控制酒錢和買貴桑桑咖啡的錢，當然可以偶爾出門放鬆，但若養成習慣，此刻的超支就是在透支退休金，降低未來生活品質。

10、保持對的心態

他也由衷建議，人們會因為你的消費習慣不同而批評你，但別理酸言酸語。拒絕每周的酒攤可能會讓你失去一些朋友，但要建立財富，這些捨棄不可或缺。

此外，當伴侶對消費習慣、目標和夢想的想法與你分歧時，一定要坦誠溝通，才不會阻礙財務目標的實現；切記無論如何都要優先關注健康，這會讓你心情愉悅並增加生產力，降低花額外醫藥費的機率。

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