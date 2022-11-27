伴侶能忍受色誘嗎？女生當職業「小三」　分享收入水平及人性陰暗

「小三」這稱號說的就是別人感情裏或婚姻裏的插足者，是人見人恨的存在。然而誰能想到，這人人喊打且痛恨的「小三」如今也變成一種「新型職業」？



「專業小三」這種新型職業，究竟是做甚麼的呢？

讓人跌破眼鏡的是「專業小三」的客戶居然是正宮本身。通常在一對情侶或夫妻當中，女方為了測試男方對自己的忠誠度，就會用一些手法，比如檢查手機或聘請偵探，但僱傭專業小三就比這兩者更直接，更測試人性了。付費後，這些「小三」就會在網絡上找機會聯繫上顧客要她們鎖定的目標人物，也就是這些女性客戶的丈夫或男友。

即睇這群職業小三工作方式：（按圖了解）

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收費後的小三會嘗試在WhatsApp、Instagram、Facebook或是其他社交媒體平台接近這些目標人物。有其中一名專業小三就曾透露，自己是以「錯發信訊」的方式聯繫客戶的丈夫。結果這名丈夫真的和這名小三談到了要共赴現實見面的程度，她將「業績」截圖並且發給了付費要求她服務的正宮客戶，對方收下丈夫有意圖出軌的證據後，直接給了這名專業小三一大筆錢作為酬勞。這名名為 Nicolly 的女生後來也陸續收到了其他客戶的要求，她還透露自己通過小三服務賺了接近RMB5000（約港幣5,500元）。

其實每份職業都有自己的陰暗面。

同是專業小三，名為 Lasmin 的 19 歲女生則拒絕接收同一個城市的客戶，那是因為她曾在執行任務時被目標人物從其女友的手機發現她們「密謀」引誘他出軌的計劃，目標人物憤怒揚言會向小三報復，讓她害怕自己的生命受威脅，因此不再接收同一個城市的客戶。

此外，隨着市場上的要求，專業小三的服務也變成了多樣化，比如說部分情敵因為想要破壞一對夫妻或是情侶，因此會僱傭專業小三破壞這對情侶或夫妻的感情，好讓這名客戶可以乘虛而入替代對方的伴侶，又不必背上「第三者」的罵名。

不知大家對「專業小三」這門新行業有甚麼樣的看法呢？你能接受這種新職業嗎？

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