投資｜股票一定要「趁低吸納」才有錢賺？網民嘆很多人不懂這樣買

期定額購買ETF存股，是很多人喜歡的投資方式，不過近日有網民發文表示，很多人搞不清楚定期定額的意義，其實不管在高點或低點買進股票，最終的均價都差不多，貼文一出，掀起網友熱議。



一名網友在PTT以「我感覺很多人根本不懂定期定額」為題發文，列出自己觀察到到兩個常見的謬論：

1.高點存股幹嘛，低點再開始存



2.熊市先賣光，牛市再接回來



這觀念讓他看了直搖頭，他舉例，假設台股從萬八跌到三千再漲回萬三，從萬八開始存股的人，均價大約落在8、9000元；而預測到底部在哪的人，從低點3千存，等到漲到萬三，均價也差不多是8、9000元。

他進一步說明，不論從哪開始存股，均價都差不多，所以根本不用思考高點還是低點存，更不用想着砍光低接，否則只會損失交易成本。他強調，定期定額是均價概念，「定時投入固定的一筆錢，股價高時能買到的股數比較少，股價低時能買到的股數比較多，所以均價必定會低於股價的平均」，而股市就算沒有長期向上，定期定額也還是會賺錢。

文章曝光後，網友紛紛回應：

．「但現實就是一堆高點下太多，現在沒啥錢攤的人」

．「定期定額沒有錯，但心裏要有扣十年賭國運的底」

．「沒有要放10年以上都不要說自己被害慘了」

．「存股族的問題在於低點不一定有錢可以存」

．「定期定額本來就是不想猜高低點，隨時都可切入」



也有網友提出不同看法：

．「不要亂算，萬八的成本一定比較高，雖然差距不大」

．「為何成本差不多？真的想知道」

．「是你不懂人性，萬八跌倒3000不會有人持續投入的，高點開始存的定期定額績效也非常差」

．「均價跟成本是不是要分開講？」

．「至少你有生之年成本一定會有差距」



【延伸閱讀，更多打工仔理財建議】

財務自由｜實踐提早退休！這男堅守10大原則 35歲累積100萬美元

+ 31

理財｜每月人工掹掹緊 更要學懂小額投資 6個方法適合窮人入市

+ 9

財務自由｜初入職場 一事比買股票更重要 即睇20至50歲理財方向

+ 8

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：萬八或3千點存股「均價差不多」！他列2錯誤狠嗆：很多人不懂定期定額】